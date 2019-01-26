﻿ Министр от KPV LV: стараемся не лезть в отношения наших двух солистов, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Представленная в Сейме фракция KPV LV старается хорошо выполнять свою работу и не вникает в подробности личных отношений двух лидеров этой политической силы - Артуса Кайминьша и Алдиса Гобземса. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал новый министр экономики (KPV LV) Ральф Немиро.

"Все формирующие правительство партии подписали договор, согласно которому, те депутаты, в том числе и KPV LV, которые выступили против правительства Кариньша, считаются оппозицией. Теперь у нас в партии сложилась уникальная ситуация - у нас есть своя внутренняя коалиция и оппозиция. И у нас два солиста, они всем известны (Кайминьш и Гобземс). Вот они делят соло между собой. Как фракция, мы не хотим в это вникать. Мы хотим работать и слушать, что нам говорят наши избиратели", - сказал Немиро.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Алдис Гобземс выступил с обвинениями против своего однопартийца, указав, что Артусу Кайминьшу предлагали заплатить 100 000 евро.

Карикатурист Гатис Шлюка ранее проиллюстрировал раскол в партии KPV LV, изобразив напряженные отношения между ее двумя лидерами.