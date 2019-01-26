﻿ Актер Аболиньш: мы перестали петь и писать друг другу письма!, Mixnews.lv

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Латвийский актер театра и кино, офицер ордена Трёх звёзд Гундарс Аболиньш в интервью радио Baltkom признался, что ему не очень нравится нынешний век.

«XXI век – не мой век. Меня не устраивает в этом веке отсутствие права делать ошибки. Уменьшается человечность, люди разучились делать что-то просто так. Это утекает. Превалирует клиповое мышление, мышление комикса. Даже время течет по-другому. Некогда углубиться и нырнуть. Многое чем-то заменено. Например, нормальные чистые продукты питания, чувства, общение. Даже письма рукой почти никто уже не пишет. В основном эсэмэски и мейлы. Я так обрадовался, когда мы были с другом в Австрии, заехали в кафе, а там стояла вывеска с надписью «У нас нет Wi-Fi, у нас люди общаются друг с другом». Есть человеческое общение. Раньше мы собирались на застольях и пели. Сейчас никто не поет», - рассказывает актер.

Он уточнил, что возраст его души и тела не совпадает.

«Возраст моего тела - это одно, а возраст души и восприятия - это другое. Я не знаю, что у меня старше. Я очень редко пишу письма рукой, но на каждый день рождения, на Рождество я получаю карточку, написанную от руки, из Гулбене от нашего семейного друга Райтиса Апалупса. Это, пожалуй, единственный, кто мне пишет рукой. Сейчас много технологий, можно записать голосовое сообщение. У всех сейчас есть доступ к твоей личной жизни. Мне в этом веке не очень нравится. Любознательность - это хорошо, но любопытство - уже плохо», - сказал Аболиньш.

Фото: facebook.com/gundars.abolins