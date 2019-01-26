﻿ Паулс: местным исполнителям нужно больше работать над номерами, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Маэстро Раймонд Паулс считает, что латвийские исполнители недостаточно хорошо работают над постановкой своих номеров. Такое мнение он выразил в эфире радио Baltkom.

«Как и многие другие я покидал сцену и снова возвращался. Если ты выходил на сцену хотя бы один раз, то ты уже отравился на всю жизнь, в хорошем смысле этого слова. Сегодня молодым певцам трудно пробиться. Все стоит бешенных денег. Записи, видео. Кто тебе будет просто так клип делать? Со мной было связано много фамилий. Благодаря мне люди начали свою карьеру. Не хочу хвастаться. А сейчас есть шоу «X Faktor». Кто только не выходит на эту сцену. Люди не понимают, что должно быть что-то об бога. Должен быть голос, тембр», - сказал Паулс.

Он отметил, что в Латвии уделяют мало внимания оформлению музыкального номера.

«Не все должны выходить в таких красивых костюмах, как Киркоров. Иногда кто-то выходит на сцену в джинсах и рубашке и поет дай бог как! Ему не нужно декораций. Высоцкий был таким феноменальным. Он выходил на сцену с расстроенной гитарой и делал всю работу. Репертуар был суперпопулярный. Но в основной массе над номерами надо работать. В Латвии не работают. У нас просто выходят и отпевают песню. Но результата никакого нет. Я думаю, что у нас последний такой Бусулис, кто так делает. Он уже своего добился», - сказал маэстро.