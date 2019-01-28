﻿ "Малолетние убийцы?!" Twitter шокирован разрешением подросткам охотиться, Mixnews.lv

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Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам одобрила поправки к Закону об обороте оружия, которые позволят использовать оружие на охоте и подросткам с 16 лет, если законный владелец оружия разрешит ему воспользоваться своим ружьем. Автором поправок является Министерство земледелия, которое, в свою очередь, пошло навстречу пожеланиям охотничьих коллективов.

Данное нововведение необходимо, чтобы вызвать среди молодого поколения интерес к охоте, так как контингент коллективов неуклонно стареет.

Пользователи соцсети Twitter недоумевают, как такое вообще могло прийти в голову — доверить подросткам оружие и наделить их правом убивать.

"Идут на то, что убивать смогут также подростки", - написала журналистка Элита Вейдемане.

Pilnīgs sviests! Stulbeņiem, kuri tikuši pie varas nav nekā svarīgāka kā mācīt pusaudžien slepkavot...! — Dainis Liepiņš (@DLiepins) January 27, 2019

"Полный отстой! Для дураков, пришедших к власти, нет ничего более важного, чем учить подростков убивать…!", - пишет политик Дайнис Лиепиньш.

"В Сейме у нас целая группа убийц (охотники — это убийцы, так как убивают только ради забавы, а не ради еды), которые хотят , чтобы к ним присоединилось молодое поколение. Наши политиканы привыкли упорядочивать дела на охоте, а не только в гостинице "Ридзене" или в Тауренской бане", - написал Петерис Апинис, который поблагодарил журналистку Элиту Вейдемане, написавшую разгромную статью на эту тему.

Paldies, @elitaveidemane ! Saeimā mums ir slepkavu bars (mednieki ir slepkavas, jo nogalina tikai izpriecu, nevis iztikas dēļ), kas vēlas,lai viņiem piebiedrojas nākamā paaudze.Mūsu politikāņi mēdz lietas kārtot medībās, ne tikai Rīrdzenē vai Taureņu pirtī https://t.co/21Pd8vHlJG — PeterisApinis (@PeterisApinis) January 27, 2019

"О такой инициативе ответственной комиссии Сейма был хороший комментарий: "Просто у какого-то важного охотника есть подросток". Ну будем честны - реально к какому количеству подростков делаются эти неоднозначные поправки", - пишет Инессе Вайваре.

Par šo Saeimas atbalstīto jauninājumu, ka medībās būtu jāļauj šaut arī pusaudžiem, bija labs komentārs "Vienkārši kādam svarīgam medniekam ir pusaudzis". Nu būsim godīgi - priekš cik reāli pusaudžiem tiek radīti šādi neviennozīmīgi grozījumi https://t.co/Pj20Z5lerA — Inese Vaivare (@vaivarei) 27 января 2019 г.

"Поговорив с охотниками, стало ясно, что очень даже для многих подростков. Мне даже в голову не приходило, сколько детей ходит на охоту и фактически умеют обращаться с оружием также хорошо как и взрослые и даже лучше, чем некоторые опытные охотники с трясущимися руками", - написала пользователь под ником reālaIVFmamma.

"С 14 лет...с винтовкой...по живой мишени? В Латвии возможно". - возмущается Илзе Аке.

Te nu mēs esam! 14 gados... ar bisi... pa dzīvu mērķi!? #latvijavar

RT @DelfiLV Saeimas atbildīgā komisija rosina medībās atļaut šaut arī pusaudžiem, vēsta raidījums https://t.co/EaI4tUFyOA — Ilze Āķe (@IlzeAke) January 27, 2019

"Кошмар!", - коротко и лаконично написала Айга Балоде.

"Если человек недостаточно взрослый для того, чтобы пить пиво, то он недостаточно взрослый для того, чтобы получать оружие", - написала Ундине.

Ja cilvēks nav pietiekami vecs, lai dzertu alu, vińš nav pietiekami vecs, lai sańemtu ieroci. #medības — Undine (@UndineGrrr) January 27, 2019

По данным портала Tvnet, ежегодно в латвийских лесах 22 тысячи охотников убивают около 100 тысяч оленей, косулей, кабанов.

Katru gadu Latvijas mežos 22 tūkstoši mednieku nomedī ap 100 tūkstošiem briežu, stirnu un cūku. https://t.co/H7AQN9dpNI — TVNET.lv (@Tvnet_portals) January 27, 2019

Между тем, в Минземледелия отмечают, что на практике отцы и так уже берут подрастающее поколение на охоту и дают выстрелить из ружья или винтовки, но вынуждены делать это "втихаря". "На данный момент это может вылиться в сразу два уголовных дела — одно для отца за передачу оружия, второе — для подростка", — признал старший референт Отдела лесных ресурсов и охоты Минземледелия Янис Барс.

Глава парламентской Комиссии по обороне и внутренним делам Юрис Юрашс (НКП) отмечает, что предложение Минземледелия очень сбалансировано, и подчеркивает, что на данный момент схожие правила уже успешно действуют в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Ирландии и других странах.

Как сообщила передача Nekā Personīga телеканала TV3, несмотря на то, что схожие правила уже давно действуют во многих европейских странах и считаются нормой, в Латвии они встретили противников в виде МВД, омбудсмена и защитников животных.