﻿ "Малолетние убийцы?!" Twitter шокирован разрешением подросткам охотиться, Mixnews.lv

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"Малолетние убийцы?!" Twitter шокирован разрешением подросткам охотиться (5)

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Эксклюзив | 28 января 2019 года, 11:33

Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам одобрила поправки к Закону об обороте оружия, которые позволят использовать оружие на охоте и подросткам с 16 лет, если законный владелец оружия разрешит ему воспользоваться своим ружьем. Автором поправок является Министерство земледелия, которое, в свою очередь, пошло навстречу пожеланиям охотничьих коллективов. 

Данное нововведение необходимо, чтобы вызвать среди молодого поколения интерес к охоте, так как контингент коллективов неуклонно стареет. 

Пользователи соцсети Twitter недоумевают, как такое вообще могло прийти в голову — доверить подросткам оружие и наделить их правом убивать.

"Идут на то, что убивать смогут также подростки", - написала журналистка Элита Вейдемане.

"Полный отстой! Для дураков, пришедших к власти, нет ничего более важного, чем учить подростков убивать…!", - пишет политик Дайнис Лиепиньш.

"В Сейме у нас целая группа убийц (охотники — это убийцы, так как убивают только ради забавы, а не ради еды), которые хотят , чтобы к ним присоединилось молодое поколение. Наши политиканы привыкли упорядочивать дела на охоте, а не только в гостинице "Ридзене" или в Тауренской бане", - написал Петерис Апинис, который поблагодарил журналистку Элиту Вейдемане, написавшую разгромную статью на эту тему.

"О такой инициативе ответственной комиссии Сейма был хороший комментарий: "Просто у какого-то важного охотника есть подросток". Ну будем честны - реально к какому количеству подростков делаются эти неоднозначные поправки", - пишет Инессе Вайваре.

"Поговорив с охотниками, стало ясно, что очень даже для многих подростков. Мне даже в голову не приходило, сколько детей ходит на охоту и фактически умеют обращаться с оружием также хорошо как и взрослые и даже лучше, чем некоторые опытные охотники с трясущимися руками", - написала пользователь под ником reālaIVFmamma.

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"С 14 лет...с винтовкой...по живой мишени? В Латвии возможно". - возмущается Илзе Аке.

"Кошмар!", - коротко и лаконично написала Айга Балоде.

"Если человек недостаточно взрослый для того, чтобы пить пиво, то он недостаточно взрослый для того, чтобы получать оружие", - написала Ундине.

По данным портала Tvnet, ежегодно в латвийских лесах 22 тысячи охотников убивают около 100 тысяч оленей, косулей, кабанов.

Между тем, в Минземледелия отмечают, что на практике отцы и так уже берут подрастающее поколение на охоту и дают выстрелить из ружья или винтовки, но вынуждены делать это "втихаря". "На данный момент это может вылиться в сразу два уголовных дела — одно для отца за передачу оружия, второе — для подростка", — признал старший референт Отдела лесных ресурсов и охоты Минземледелия Янис Барс.

Глава парламентской Комиссии по обороне и внутренним делам Юрис Юрашс (НКП) отмечает, что предложение Минземледелия очень сбалансировано, и подчеркивает, что на данный момент схожие правила уже успешно действуют в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Ирландии и других странах.

Как сообщила передача Nekā Personīga телеканала TV3, несмотря на то, что схожие правила уже давно действуют во многих европейских странах и считаются нормой, в Латвии они встретили противников в виде МВД, омбудсмена и защитников животных.

Комментарии 5
А49 минут назад
а что в этой стране умного? у власти скрытые психи, со своими фобиями,скрытым идиотизмом,комплексами,вот они и проталкивают в реальную жизнь свой идиотизм,пользуясь служебным положением,иначе чем объяснить весь маразм происходящий во всех сферах жизни?
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очень плохо38 минут назад
что отцы берут детей на охоту. Это надо запрещать, а не идти на поводу у охотников и поощрять воспитание жестокости у детей.
Предлагаю следующий шаг -разрешить употребление алкоголя с 14 лет. В некоторых семьях ведь употребляют ещё раньше. И дети очень хорошо справляются и с рюмкой и с бутылкой.
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T33 минуты назад
Редкий случай, когда там принимается адекватное решение. И не диванным "умникам", ничего ни в чём не понимающим, навязывать обществу свой негатив!
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