﻿ Берегитесь! В Латвию идет оттепель из Африки, Mixnews.lv

Берегитесь! В Латвию идет оттепель из Африки

фото

Эксклюзив | 28 января 2019 года, 08:29

В начале февраля Латвию могут достигнуть теплые воздушные массы из Африки и принесут дожди и оттепель — воздух прогреется до +5 градусов. Об этом сообщает синоптик Янис Траллис.

Затяжная оттепель может серьезно осложнить передвижение по латвийским дорогам, которые сейчас укатаны снегом.

На дорогах возможен сильный гололед, местами движение будет осложнять туман. Уже с понедельника, 28 января, местами ожидается ледяной дождь, однако ситуация может существенно ухудшиться в начале февраля, если сбудутся прогнозы затяжной оттепели с дождями.

Во второй половине дня во вторник, 29 января, температура воздуха в Латвии повысится до -1..+2 градусов, но в середине недели снова похолодает, вернутся морозы около -10 градусов. В конце недели на всей территории Латвии прогнозируется оттепель, и она может продолжиться на следующей неделе.

Долгосрочные прогнозы по-прежнему показывают повышенный риск того, что на исходе зимы - в начале весны в Европу из Арктики придут сильные холода.

Комментарии