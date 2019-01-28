﻿ Берегитесь! В Латвию идет оттепель из Африки, Mixnews.lv

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В начале февраля Латвию могут достигнуть теплые воздушные массы из Африки и принесут дожди и оттепель — воздух прогреется до +5 градусов. Об этом сообщает синоптик Янис Траллис.

Februāra sākumā Latviju var sasniegt ļoti siltas gaisa masas - 850hPa temperatūra līdz pat +5°. Tā kā Āfrikas gaiss ceļā līdz mums dosies pāri sniegotām teritorijām, gaisa temperatūra uz zemes nav gaidāma augstāka kā mākoņos. Nokrišņi šādā situācijā gk. tikai lietus un atkala. pic.twitter.com/Zk8ARHONFK — Jānis Trallis (@meteozinas) 28 января 2019 г.

Затяжная оттепель может серьезно осложнить передвижение по латвийским дорогам, которые сейчас укатаны снегом.

На дорогах возможен сильный гололед, местами движение будет осложнять туман. Уже с понедельника, 28 января, местами ожидается ледяной дождь, однако ситуация может существенно ухудшиться в начале февраля, если сбудутся прогнозы затяжной оттепели с дождями.

Во второй половине дня во вторник, 29 января, температура воздуха в Латвии повысится до -1..+2 градусов, но в середине недели снова похолодает, вернутся морозы около -10 градусов. В конце недели на всей территории Латвии прогнозируется оттепель, и она может продолжиться на следующей неделе.

Долгосрочные прогнозы по-прежнему показывают повышенный риск того, что на исходе зимы - в начале весны в Европу из Арктики придут сильные холода.