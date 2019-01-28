﻿ "Чувак, с днем рождения!": слушатель Baltkom дарит детям отражающие жилеты, Mixnews.lv

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В эфир программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom позвонил слушатель, который рассказал, что закупает светоотражающие жилеты и раздает их встречающимся на пути подросткам. Звонивший представился именем Владимир. Он также подчеркнул, что на реализацию мини-акции его подтолкнул случай из личного опыта.

"Я езжу на большой строительной машине. У меня дворники так работают, что в темное время суток обзор дороги нехороший. Вот сейчас еду — есть определеный угол, когда ты не видишь человека. У меня был случай, когда я сбил ребенка. Я не несся на скорости, ехал 10 км/ч примерно. Представьте, выходит человек маленький на дорогу внезапно, ты слышишь удар и не видишь, что происходит. Слава богу, никакой скорой и полиции. Ребенок пошел сам, все нормально. С тех пор, когда я заезжаю в строительный магазин, покупаю сразу автоматом 20 светоотражающих жилеток, они у меня в бардачке лежат. Когда я на дороге вижу, что идет, например, мальчик без светоотражающих элементов, я останавливаюсь и поздравляю его с днем рождения. Обычно мне отвечают: "У меня не сегодня день рождения", я говорю: "Нет чувак, я тебя сегодня чуть не сбил, поэтому с днем рождения!". И дарю в подарок жилетку", - рассказал слушатель.

Владимир отметил, что иногда его акция вызывает негативную реакцию в обществе.

"Для меня это недорого. Одна жилетка стоит 1, 5 евро. Я думаю, что это может спасти ему жизнь когда-то. В месяц я раздаю 3-5 жилеток. Многие плохо на это реагируют, думают, что маньяк какой-то в темноте идет к ребенку, но я считаю, что моя мини-акция эффективна", - подчеркнул он.

Тема безопасности пешеходов на проезжей части обсуждалась в программе "Вечерний интерактив" ввиду трагического события, которое произошло на прошлой неделе.

Напомним, в четверг 24 января, утром на промежутке железной дороги между Золитуде и Depo произошел несчастный случай, в результате которого поездом насмерть был сбит подросток. По предварительной информации, он пересекал рельсы по пешеходному переходу, не замечая, что приближается поезд. Очевидцы сообщили полиции, что подросток не реагировал на крики окружающих о приближении состава, а также на звуковые сигналы поезда. Один из свидетелей ЧП в соцсети написал, что, по всей вероятности у мальчика в ушах были наушники.

Фото: flickr.com/Duane Moore