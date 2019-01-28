﻿ Группа "Рождество" о слезах Путина: расчувствовался наш Владимир Владимирович, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Солист и автор песен российской музыкальной группы "Рождество" Геннадий Селезнев рассказал, что был тронут реакцией президента России Владимира Путина, который прослезился во время исполнения музыкантами песни "Знаешь, как хочется жить". Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Нам тогда сказали, что мы должны спеть одну песню, а потом будет минута молчания. Началась песня и в середине все начали вставать с мест. Я не видел даже толком президента, потому что у меня все расплылось в непонятной эйфории. Я еще показываю гитаристу Андрею глазами, что, мол, поем дальше. Потом мы смотрели все по телевизору, тогда я увидел, что президент наш Владимир Владимирович расчувствовался. У меня где-то внутри кольнуло. Я понял, что он настоящий дядька, настоящий мужик. Единственное, что он свою слабость никому не показывает, а там внутри у него настоящее сердце человека!", - сказал он.

Селезнев назвал участие группы "Рождество" в праздничном концерте ко Дню сотрудника органов внутренних дел в 2013 году "божьим промыслом".

"Это действительно было божьим промыслом. После этого концерта мне звонили простые люди, мои друзья. Звонили и те, кто служит в органах. Один сказал: "Брат, теперь можешь без прав кататься, сразу петь начинай". Звонил один человек из шоу-бизнеса, спрашивая сколько стоит песня. Я ему сказал: "Если ты считаешь, что можешь с Богом договориться по оплате, то рискни", - отметил Селезнев.

Фото: скриншот