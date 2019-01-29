﻿ "Мама, у меня химия": "Моя Мишель" заявила, что создает произведения искусства, Mixnews.lv

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Солистка и автор песен российской музыкальной группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук заявила, что считает результаты своего творчества произведениями искусства. Об этом она заявила в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Считаете ли вы, что создаете произведения искусства? Можно ли назвать результаты вашего творчества искусством уже сейчас, в 21 веке и в 2019 году?", - спросила ведущая.

"Конечно, я занимаюсь искусством. Мне кажется, что я обладаю достаточным вкусом, чтобы объективно оценить то, что я делаю. Я считаю, что пишу песни, которые останутся на годы. Считаю, что они не однодневные. Их можно будет петь через 10 или 20 лет. Они относятся к категории классических песен, если можно так выразиться. Я отношу их к категории искусства, конечно. Это не просто творчество. Не то, что я такая себя люблю — мама, папа, посмотрите, я красавица — нет! Мне хотелось бы, чтобы в веках осталось, хотя могут и затеряться, но на годы останутся точно", - ответила Ткачук.

Напомним, в интервью Татьяна Ткачук также заявила, что во время программы "Абонент доступен" на радио Baltkom она почувствовала себя, как на приеме у психотерапевта. Негодование певицы вызвали "слишком серьезные" вопросы журналистов радиостанции.