﻿ Охотница: некоторые дети участвуют в охоте с малых лет, Mixnews.lv

Охотница: некоторые дети участвуют в охоте с малых лет (11)

фото

Эксклюзив | 28 января 2019 года, 17:34

Инициатива о разрешение на охоту подросткам была воспринята обществом слишком эмоционально, считает член правления Латвийской ассоциации охотников, представитель женского охотничьего клуба Lady hunt Линда Домбровска.

В интервью радио Baltkom она отметила, что некоторые дети уже с детства ходят на охоту с родителями, поэтому для них в этом нет ничего необычного.

"Надо понимать, что первые комментарии в соцсетях были очень эмоциональными. Плохо к этой инициативе относятся те, кто мало что в этом понимают. Мы говорим о детях, которые участвовали процессе охоты с ранних лет. Кроме того, директива ЕС разрешает несовершеннолетнему юноше держать оружие, если рядом находится квалифицированный человек. В Европе такая практика не новая. Например, это разрешено в таких странах как Норвегия, Финляндия, Швеция и Франция. Тем более, по закону, самостоятельно 16-летний юноша ружьем пользоваться сможет только в случае, если рядом находится человек, имеющий разрешение на оружие. Это как ездить на машине можно с 16 лет, если рядом сидит водитель с трехлетним стажем", - сказала она.

Домбровска рассказала, что знает много детей охотников.

"Могу сказать, что очень у многих членов нашего клуба есть дети, которые со своими мамами ходят в лес. Таких молодых людей много, которые учатся и понимают, как все происходит в природе. Европейский союз разрешает это делать. Не вижу причин, почему мы не могли бы разрешить отцу взять своего ребенка с собой в лес на охоту", - отметила она.

Напомним, комиссия Сейма по обороне и внутренним делам одобрила поправки к Закону об обороте оружия, которые позволят использовать оружие на охоте и подросткам с 16 лет, если законный владелец оружия разрешит ему воспользоваться своим ружьем. Автором поправок является Министерство земледелия, которое, в свою очередь, пошло навстречу пожеланиям охотничьих коллективов. Многие пользователи соцсетей отреагировали на эту инициативу негативно.

Фото: Flickr/Peter Harris

Комментарии 11
re1 час назад
Охоту вообще нужно запретить!Это не охота,а убийство!Посмотрел бы я на них если бы у оленя был карабин!
2
Ответить
Сдохнешь, Линда, в страшных муках1 час назад
Охотники, как и все остальные убийцы животных, долго не живут и плохо кончают. А как может быть иначе, если они "убили" свою собственную душу? Если ты убил свой собственный талант, данный тебе от природы, то чем его оживить? И Линда, и ее дети теперь будут жуткими неудачниками до конца жизни.
2
Ответить
Адельфина1 час назад
Животные, - как и мы, - способны испытывать любовь, привязанность, видеть сны, и многое понимать... Кто-нибудь видел, как плачут коровы, которых ведут на убой? Я видела.
А глаза умирающего оленя? Не дай Бог увидеть. Просто они не говорят!Но душа у них есть, - новорожденные дети тоже не говорят, но ведь им в наличии души никто не отказывает!
2
Ответить