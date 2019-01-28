﻿ Охотница: некоторые дети участвуют в охоте с малых лет, Mixnews.lv

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Инициатива о разрешение на охоту подросткам была воспринята обществом слишком эмоционально, считает член правления Латвийской ассоциации охотников, представитель женского охотничьего клуба Lady hunt Линда Домбровска.

В интервью радио Baltkom она отметила, что некоторые дети уже с детства ходят на охоту с родителями, поэтому для них в этом нет ничего необычного.

"Надо понимать, что первые комментарии в соцсетях были очень эмоциональными. Плохо к этой инициативе относятся те, кто мало что в этом понимают. Мы говорим о детях, которые участвовали процессе охоты с ранних лет. Кроме того, директива ЕС разрешает несовершеннолетнему юноше держать оружие, если рядом находится квалифицированный человек. В Европе такая практика не новая. Например, это разрешено в таких странах как Норвегия, Финляндия, Швеция и Франция. Тем более, по закону, самостоятельно 16-летний юноша ружьем пользоваться сможет только в случае, если рядом находится человек, имеющий разрешение на оружие. Это как ездить на машине можно с 16 лет, если рядом сидит водитель с трехлетним стажем", - сказала она.

Домбровска рассказала, что знает много детей охотников.

"Могу сказать, что очень у многих членов нашего клуба есть дети, которые со своими мамами ходят в лес. Таких молодых людей много, которые учатся и понимают, как все происходит в природе. Европейский союз разрешает это делать. Не вижу причин, почему мы не могли бы разрешить отцу взять своего ребенка с собой в лес на охоту", - отметила она.

Напомним, комиссия Сейма по обороне и внутренним делам одобрила поправки к Закону об обороте оружия, которые позволят использовать оружие на охоте и подросткам с 16 лет, если законный владелец оружия разрешит ему воспользоваться своим ружьем. Автором поправок является Министерство земледелия, которое, в свою очередь, пошло навстречу пожеланиям охотничьих коллективов. Многие пользователи соцсетей отреагировали на эту инициативу негативно.

Фото: Flickr/Peter Harris