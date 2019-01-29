﻿ Звезда сериала "Домашний арест": россияне лишены альтернативы на выборах, Mixnews.lv

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Россияне лишены альтернативы на политических выборах. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom выразил актер театра и кино, звезда сериалов "Домашний арест" и "Бедные люди" Дмитрий Лысенков.

По его словам, голос народа в России может быть услышан только при выборе домоуправления.

"На уровне домоуправы мы не лишены выбора, а относительно чего-то более крупного мы выбора лишены, потому что никакой альтернативы в наших выборах нет. Если мы говорим о выборах в Госдуму или президента, то у нас альтернативы в стране нет. Эзопов язык пока еще не имеет такую острую необходимость. Сейчас можно говорить напрямую то, что ты думаешь, но Министерство культуры проявляет недовольство по отношению к тем личностям, которые допускать себе высказываться не совсем в линии партии правительства", - сказал Лысенков.

18 марта прошлого года в России состоялись выборы президента РФ. Президент избирался на шестилетний срок. Победу на выборах с результатом 76,69 % голосов одержал Владимир Путин, тем самым он был избран на второй срок подряд (и на четвертый в общем, если учитывать его президентские сроки с 2000 по 2008 год).

Фото: facebook.com