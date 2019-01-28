﻿ Министр: хочешь большую зарплату - хорошо учись!, Mixnews.lv

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Размер минимальной зарплаты в Латвии не означает, что человек не может получать больше — люди с хорошим образованием получают соответствующие деньги за свой труд. Об этом в интервью радио Baltkom сказал министр экономики Ральф Немиро.

По его словам, в Латвии еще надо работать над проблемой доступности образования, но это комплексный вопрос, который касается нескольких отраслей.

"Поймите правильно, мы ведь можем и на тысячу евро минимальную зарплату поднять, но смогут ли ее выплачивать предприниматели? А во-вторых, минимальная зарплата не связана с реальной зарплатой. Если человек является высококвалифицированным специалистом, то он будет получать такую зарплату, какую должен. По данным Банка Латвии, разница зарплат тех, кто закончил 12 классов, и тех, кто получил степень бакалавра или магистра, составляет 35%. Так что надо учиться. Да, существует проблема с доступностью и возможностью получить образование, но тут комплексный вопрос, который касается министерств здравоохранения, образования и финансов", - сказал министр.

Немиро отметил, что с повышением минимальной зарплаты есть несколько нюансов, поэтому резких изменений пока не планируется.

"Здесь надо понимать один нюанс: есть разница между Ригой и регионами. Если поднять минимальный зарплаты на 10 евро, то, например, нескольким самоуправлениям надо будет дополнительно платить на 70 тысяч евро больше, потому что там многие получают такие зарплаты. Так что мы не спешим сразу повышать минимальную зарплату. В будущем, конечно, изменения будут", - сказал он.

На сегодняшний день минимальная зарплата в Литве составляет 550 евро (или 443,81 евро после уплаты налогов), в Эстонии — 540 евро (516,45 евро "чистыми"), а в Латвии 430 евро (306,16 евро на руки).