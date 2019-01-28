﻿ Госдеп США на Baltkom: мы за мир в Венесуэле, все в руках народа, Mixnews.lv

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Госдеп США на Baltkom: мы за мир в Венесуэле, все в руках народа (26)

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Эксклюзив | 28 января 2019 года, 20:12

США выступают за мирное урегулирование кризиса в Весесуэле, судьбу этого государства должны определять ее жители. Об этом, озвучивая позицию Вашингтона, в эфире радио Baltkom заявила официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер.

"Венесуэльский народ возглавляет этот процесс, который основывается на конституции Венесуэлы. Будущее Венесуэлы находится в руках ее народа. Вместе со многими другими странами США отстаивает право венесуэльского народа и верховенство закона. Мы за мирное сотрудничество, восстановление конституционного правительства и возвращение Венесуэлы на путь безопасности, демократии и процветания", - сказала Аккер.

На прошлой неделе в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Комментарии 26
.2 часа назад
ну это понятно,что за мир. там где нефть и другие природные богатства,туда надо принести "демократию",а то "диктаторы "народ гнобят,а там где нищета,как в племенах в африке,какого нибудь племени людоедов где вождь жрет на обед ослушавшихся,так там демократия не нужна,пусть сами разбираются. нефти то там нет.
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Угу1 час назад
Пусть народ выбирает тех, кого мы назначим.
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ха1 час назад
пошел на хер,со своим "мнением". мразь.
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