﻿ Госдеп США на Baltkom: мы за мир в Венесуэле, все в руках народа, Mixnews.lv

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США выступают за мирное урегулирование кризиса в Весесуэле, судьбу этого государства должны определять ее жители. Об этом, озвучивая позицию Вашингтона, в эфире радио Baltkom заявила официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер.

"Венесуэльский народ возглавляет этот процесс, который основывается на конституции Венесуэлы. Будущее Венесуэлы находится в руках ее народа. Вместе со многими другими странами США отстаивает право венесуэльского народа и верховенство закона. Мы за мирное сотрудничество, восстановление конституционного правительства и возвращение Венесуэлы на путь безопасности, демократии и процветания", - сказала Аккер.

На прошлой неделе в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".