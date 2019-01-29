﻿ Глава Минобразования: в Литве я бы говорила с вами по-русски, Mixnews.lv

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В Латвии ситуация с госязыком не настолько хорошем уровне, чтобы министр образования могла позволить себе говорить на русском. Об этом новый министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП) сказала в интервью программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom.

Таким образом новый министр образования объяснила, почему осознанно говорит с представителями СМИ только на латышском языке.

"С одной стороны, то что я говорю на латышском - это установка партии. С другой стороны, я как министр образования и науки должна представлять государство и говорить на латышском языке. И это своего рода тренировка, можем ли мы говорить на латышском или нет", - сказала Шуплинска.

Как призналась министр, тому что она старается говорить только на латышском языке есть несколько причин.

"Если бы мы, например, мы были в Литве, то я бы перешла и общалась с вами на русском языке. Но, в Латвии, это мое личное мнение, ситуация с госязыком не настолько хорошем уровне, как хотелось бы. Поэтому считаю, что с момента восстановления независимости Латвии латышскому языку со стороны жителей уделяется недостаточно внимания", - сказала политик.

Кроме того, по словам Шуплинской, она иногда читает русскую литературу, но абсолютно игнорирует российские СМИ, напичканные пропагандой.

"Русский язык должен развиваться в России и не я согласна с представителями русскоязычной общины, что здесь как-то занижены их права и притесняется русский язык. Лично я, уважаю русский язык как часть русской культуры — в свободное время я читаю русскую художественную литературу. Но не читаю СМИ, так как для меня неприемлема пропаганда и идеология российского государства. Я использую русский язык в научной деятельности. Кроме того, у меня есть достаточно партнеров в Белоруссии", - ответила Шуплинска, добавившая, что для коммуникации она использует английский язык.