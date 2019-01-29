﻿ Министр: в Латвии до сих пор живет много "советских русских", Mixnews.lv

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В Латвии проживает много русскоязычных, которые хотели бы возвращения советских времен, сказала в интервью программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom министр образования и науки Илга Шуплинска от Новой консервативной партии (НКП).

"Я очень много изучала этот вопрос, когда занималась решением вопроса латгальского языка, а также при вступлении в Евросоюз. Я видела сегментированное общество русских и русскоязычных, которое было всегда четко разделено - на тех русскоязычных людей, которые здесь живут начиная с 17-19 века, которые очень лояльны государству. Они существенно отличаются от тех русскоязычных, которые прибыли в Латвию после 1945 года, которые, как правило, говорят не о своей национальности, а считают себя советскими людьми с иным мышлением. По крайней мере, об этом свидетельствует опрос 2009 года, согласно которому они считают себя людьми советского типа", - считает политик.

При этом, Шуплинска признала, что и среди латышей тоже есть те, кто с теплом вспоминают советские времена.

"Да, есть и много латышей, которые ностальгируют по советским временам, но никто из этих латышей не борется за возвращение Советского Союза, в отличии от части русскоязычных, позиционирующих себя советскими людьми", - сказала министр.

Стоит отметить, что министр упоминает опрос, который был представлен в книге "Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti" ("Языки в Восточной Латвии: данные исследования и результаты"), в котором принимали участие респонденты от 14 лет.