﻿ Министр образования: русские жители Латвии знают только один язык - свой!, Mixnews.lv

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Знание нескольких языков является большим преимуществом, но в Латвии чаще русскоязычные жители знают только один язык, не изучая другие. Об этом в интервью радио Baltkom сказала новый министр образования и науки Илга Шуплинска от Новой консервативной партии (НКП).

По ее словам, в результате реформы образования и перевода всех школ на госязык культура и традиции нацменьшинств не пострадают, а дети будут расти со знанием латышского языка.

"Знание языков - это богатство, безусловно. Но результаты опроса показывают нам следующее: если житель Латвии указывает, что он русский по национальности, то, скорее всего, он знает только один язык - русский. Я сейчас говорю про Латгале. И государство думает об этом! Перевод обучения не означает, что в школах нацменьшинств не будет сохранена возможность осваивать родной язык, этнические традиции на своем языке. Я поддерживаю это и выступаю, например, за то, чтобы в Латвии был такой предмет как краеведение. Вещи, которые связаны с традициями культуры и языка, никто не запретит", - пояснила Шуплинска.

Она отметила, что в опросе, который представлен в книге "Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti" ("Языки в Восточной Латвии: данные исследования и результаты"), принимали участие респонденты от 14 лет. Она подчеркнула, что ситуация с языками у молодежи значительно лучше.

"Это выборка была репрезентативной. Так как в опросе принимали участие 9000 человек. Это самое большое языковое исследование, которое проводилось в Европе. И эти 9000 тысяч респондентов - это только жители Латгале. Речь даже не идет о всей Латвии, что лишний раз указывает на убедительность репрезентативности. И это исследование было международным", - уточнила Шуплинска.

На реплику ведущих о том, что все жители страны должны относиться друг к другу дружелюбно, она ответила неоднозначно.

"Да, мы все латвийцы. Но я не знаю, что вы имеете в виду? Что означает быть дружелюбными? Если вы думаете, что это означает поддержку развитию воскресных школ, культуре, то без сомнения, я выступаю за это и поддерживаю. Но если дружелюбие подразумевает под собой поддержку почти 100 школ с другой системой обучения, я считаю, что такого быть не может в государстве, где в основе лежат другие приоритеты. Мы знаем, что все время есть проблемы с двухобщинным обществом", - заключила министр.

Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах.