﻿ "Мы сами виноваты": латыш на Baltkom рассказал, почему русские не учат госязык, Mixnews.lv

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Для удобства в беседе с русскоязычным латыш всегда перейдет на русский, поэтому в изучении государственного языка в Латвии нет острой необходимости. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив" выразил слушатель, который представился именем Раймонд.

По его словам, в Латвии можно прожить, зная только русский язык.

"Меня зовут Раймонд, я латыш. Считаю, что в Латвии спокойно можно прожить, зная только русский. Латвия вообще уникальная страна, здесь работает очень много русскоязычных радиостанций, нигде в Европе такого нет. В Латвии, если смотреть в сферу услуг, то в любом банке или магазине с тобой будут говорить на русском, везде говорят на русском. Люди не знают или плохо говорят на латышском, потому что, когда один русский в компании и четыре латыша, то вся компания говорит на русском, если русский начинает говорить на латышском плохо, то латыш сразу переходит на русский. Мы сами создали такую ситуацию, что русским просто латышский не нужен. Любой латыш может подстроиться. Это неплохо, это практика. В Латвии можно прожить без латышского", - отметил он.

Раймонд добавил, что выучил русский язык, просматривая фильмы и общаясь с русскоязычным населением.

"Никто меня не учил русскому. В СССР все смотрели фильмы и учили. Однако, некоторые люди настолько плохо расположены к латышскому языку, несмотря на то, что всю жизнь учились в Латвии. В стране идет сопротивление государственному языку", - подчеркнул Раймонд.

Напомним, латвийский блогер Эджус Каукис решил проверить, можно ли в Латвии выжить, если говорить только на русском языке. На видеоролике, который Эджус опубликовал на своем канале в Youtube, он весь день общается со всеми, в том числе друзьями, исключительно по-русски. Это стало информационным поводом для обсуждения темы в программе "Вечерний интерактив".