﻿ Шуплинска: пусть русские создают воскресные школы, как латыши в ссылках, Mixnews.lv

Шуплинска: пусть русские создают воскресные школы, как латыши в ссылках (29)

фото

Эксклюзив | 1 февраля 2019 года, 07:16

Представителям нацменьшинств никто не запрещает создавать воскресные школы, где они могли бы изучать русский язык, литературу, искусство. Об этом в интервью радио Baltkom заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

По словам политика, именно таким образом свою этническую идентичность сохранили латыши, сосланные в Сибирь в годы войны.

"Да, Латвия никогда не была монолингвальный страной. Но только потому, что здесь исторически не было продолжительного монолигвального периода и есть опасения по поводу развития судеб небольших, маленьких языков. Уточню, что и в период с 1920 по 1940 год, и сейчас - в период обретения независимости после 1991 года была установка на то, чтобы в Латвии были школы нацменьшинств и на то, что ученики этих школ не потеряли свою этническую идентичность. Это было, это есть и я продолжу это направление", - сказала министр.

На вопрос о том, как на ее взгляд, живется в Латвии русскоязычным жителям, она ответила встречным вопросом.

"Почему вы все время просите задуматься о том, как чувствует себя русская община в Латвии? Почему вы ни на секунду не задумываетесь о том, как чувствовали себя те же самые, например, латыши в ссылке. Как чувствуют себя те, кто уехал сегодня? Лелеют ли они до сих пор надежду, что у них там появится школа на их родном языке? А если появится, что это будет какая школа? Воскресная школа или организованный обществом кружок? У вас даже такие вопросы не появляются", - указала Шуплинска.

В свою очередь, журналисты не согласились с ней и подчеркнули, что постоянно призывают свою русскоязычную аудиторию понимать латышей, а латышей понимать русских.

"Мы попросили вас поставить себя на место русскоязычного жителя Латвии. Попросили вас представить, как себя чувствует этот житель, а вы даже не хотите этого сделать", - указала ведущая.

"Ну, тогда мы не сможем понять друг друга", - заключила Шуплинска.

Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах.

Комментарии 29
Янис1 час назад
Она ебанутая! Как это прекрасно... Идём особым, латвийский путём! После каждых выборов, дебиловатые люди становятся министрами! Продолжайте ходить на выборы! За 30 лет разве не понятно, что выборы это игра в напёрстки с шулерами, никогда не выиграть! Ссать они хотели на вас, на свои обещания, на детей, на стариков. Малообразованые личности дорвались до власти! -200000 населения за 4 года гарантированно!
1
Ответить
Alex1 час назад
Тихая серая мышка ...пищит вроде себе и пищит...а оказывается это шадурик в квадрате ! Оказывается она квазиобиженная ,думаю и Саласпилс после воскресных школ нам придумает ,для "правильного перевоспитания"...
1
Ответить
Смайл56 минут назад
Да запросто. Вот только соцналог для русских отмените, что бы тогда не платить за ВАШИ школы.
1
Ответить