﻿ Шуплинска: пусть русские создают воскресные школы, как латыши в ссылках, Mixnews.lv

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Представителям нацменьшинств никто не запрещает создавать воскресные школы, где они могли бы изучать русский язык, литературу, искусство. Об этом в интервью радио Baltkom заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

По словам политика, именно таким образом свою этническую идентичность сохранили латыши, сосланные в Сибирь в годы войны.

"Да, Латвия никогда не была монолингвальный страной. Но только потому, что здесь исторически не было продолжительного монолигвального периода и есть опасения по поводу развития судеб небольших, маленьких языков. Уточню, что и в период с 1920 по 1940 год, и сейчас - в период обретения независимости после 1991 года была установка на то, чтобы в Латвии были школы нацменьшинств и на то, что ученики этих школ не потеряли свою этническую идентичность. Это было, это есть и я продолжу это направление", - сказала министр.

На вопрос о том, как на ее взгляд, живется в Латвии русскоязычным жителям, она ответила встречным вопросом.

"Почему вы все время просите задуматься о том, как чувствует себя русская община в Латвии? Почему вы ни на секунду не задумываетесь о том, как чувствовали себя те же самые, например, латыши в ссылке. Как чувствуют себя те, кто уехал сегодня? Лелеют ли они до сих пор надежду, что у них там появится школа на их родном языке? А если появится, что это будет какая школа? Воскресная школа или организованный обществом кружок? У вас даже такие вопросы не появляются", - указала Шуплинска.

В свою очередь, журналисты не согласились с ней и подчеркнули, что постоянно призывают свою русскоязычную аудиторию понимать латышей, а латышей понимать русских.

"Мы попросили вас поставить себя на место русскоязычного жителя Латвии. Попросили вас представить, как себя чувствует этот житель, а вы даже не хотите этого сделать", - указала ведущая.

"Ну, тогда мы не сможем понять друг друга", - заключила Шуплинска.

Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах.