﻿ Политолог Орешкин: венесуэльцы бедны, но с нефтью до щиколоток, Mixnews.lv

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Российский политолог и политический географ Дмитрий Орешкин считает, что нынешний главенствующий режим в Венесуэле стал причиной экономического кризиса в стране, так как ориентирован на укрепление силовой вертикали и доминирование в политическом пространстве. Такое мнение он выразил в эфире радио Baltkom в программе "Baltkom Онлайн".

По мнению политолога, предпосылки к нынешнему кризису начали формироваться после прихода к власти Уго Чавеса в 1999 году.

"В Венесуэле происходит смена власти в ручном режиме. Тут я бы согласился с руководством России. К этому уже давно шло, лет 20 назад, со времен Уго Чависа. Такие режимы, ориентированные на укрепление силовой вертикали и на доминирование в политическом пространстве, всегда сопровождаются ухудшением экономической ситуации. В результате Венесуэла по щиколотку стоит в нефти, при этом у них курс венесуэльского боливара недавно составлял три миллиона к одному доллару, а инфляция измеряется тысячами процентов в год — экономическая катастрофа. Три миллиона жителей уже убежали из страны, потому что не находят средств для пропитания. При этом Венесуэла поколение назад была самой богатой страной Латинской Америки", - отметил политолог.

Орешкин считает, что лидер оппозиции в стране Хуано Гуайдо предварительно согласовал свои действия с американским правительством.

"Внешнее воздействие тоже присутствует. Совершенно понятно, что господин Гуайдо вряд ли бы рискнул на такие действия без согласования. Не зря Трамп немедленно после публичной присяги его признал, так что, конечно, внешние силы имели свое воздействие. Мы имеем дело с оппозиционным лидером, которого официально признал парламент. Здесь, скорее всего, можно провести параллель с Россией 1993 года, когда в стране было двоевластие. Со одной стороны президент, и на его стороне было большинство населения, а здесь наоборот - большая часть общества поддерживает лидера парламента. Мадуро всем очень сильно надоел", - сказал он.

Напомним, протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжаются с 21 января. Митингующие требуют от Мадуро уйти в отставку. По состоянию на 28 января подтверждена гибель 35 жителей 10 различных штатов Венесуэлы. Между тем официальных данных о погибших и пострадавших нет.

Фото: flickr.com/ Vecherka Photo