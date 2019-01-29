﻿ Бокта: в современной Латвии мы не построили бы такую телебашню, Mixnews.lv

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Латвия может гордиться тем, что в стране есть Рижская телевизионная башня - уникальное и самое высокое в Евросоюзе инженерное сооружение. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава Латвийского госцентра радио и телевидения Янис Бокта.

По его словам, в современной Латвии построить такое здание не представляется возможным.

"Мы гордимся тем, что у нас есть такая башня. Сегодня мы бы такое сооружение никогда не построили. Во-первых, это очень, очень дорого. Речь идет даже не о 50 миллионах, даже не знаю, не хочу гадать. Тогда был совсем другой подход. Такой тип металла, чтобы эта башня могла стоять 200 лет, был только в одном месте Советского Союза. Нужны технологии, знания, чтобы такое построить. Для такой маленькой страны, как Латвия, это очень трудно. Может быть, даже невозможно. Надо иметь очень много денег, вы покупаете это ноу-хау за рубежом, приезжают специалисты и строят небоскреб - как это происходит, например, в Арабских Эмиратах", - сказал Бокта.

Добавим, ближайшей весной начнется ремонт Рижской телебашни, публичная часть сооружения будет закрыта не менее пяти лет. Последний раз в этом году телебашню откроют для посетителей 4 мая, когда на ее мачте поднимут государственный флаг.

В реконструкцию телебашни на Закюсале планируется вложить 40-50 млн евро.

Фото: Flickr/William Veder