﻿ Депутат: комиссия Сейма по отмене КОЗ получила письмо с угрозами, Mixnews.lv

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Депутаты Сейма получили письмо с угрозами в связи с возможной отменой компонента обязятельной закупки (КОЗ) электроэнергии, об этом сообщил член правления Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс. По словам политика, один из инвесторов грозит в случае отмены КОЗ подать на Латвию в суд или привлечь к решению спора Европейскую комиссию в случае отмены.

"Сегодня депутаты Сейма получили письмо с угрозой от Игоря Розанова и компании Winergy в связи с возможной отменой компонента обязятельной закупки электроэнергии (КОЗ). Грозит судеюным процессом и Европейской комиссией", - написал в соцсети Фелдманс.

Также он пояснил, что если в письме содержится хотя бы одна угроза, то оно классифицируется как "письмо с угрозой", а в конкретном письме содержится целых три угрозы".

Šodien Saeimas deputāti saņēma draudu vēstuli no Igor Rozanov / Winergy saistībā ar iespējamu OIK atcelšanu. Draud ar tiesvedībām un Eiropas Komisiju. — Krišjānis Feldmans (@FeldmansLV) January 29, 2019

Пост прокомментировал один из российских инвесторов в Латвии, крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников, который в решении проблемы КОЗ призывает соблюдать латвийские законы и быть ответственными по отношению к инвесторам.

"Winergy всего лишь призывает соблюдать законы Латвийской республики и уважать основные принципы законности. Самым лучшим способом в решении проблемы считаю отнять КОЗ у мошенников, но не трогать реально работающие предприятия и инвесторов, которые доверились латвийским законам", - написал Гусельников.

В свою очередь оппозиционный депутат от партии "Согласие" Ивар Зариньш призвал депутатов при решении вопроса об отмене компонента обязательной закупки электроэнергии руководствоваться реальными фактами, а не угрозами.

‏ "Надо надеяться, что депутаты Сейма принимают решения руководствуясь не угрозами, а ответственно и компетентно оценивая реальные факты… и что не мало важно — руководствуясь не только интересами узкого круга получателей выгоды, а в интересах всего общества. Ну по крайней мере на этот раз", - написал Ивар Зариньш.

Как сообщалось, Кабинет министров вчера без дискуссий принял к сведению информационное сообщение Министерства экономики о ликвидации КОЗ, в котором министерство сообщает, что до 1 марта будут обобщены мнения по этому вопросу.

Тем временем, как заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, необходимо найти механизм, чтобы государству не пришлось компенсировать дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате отмены КОЗ.

В свою очередь премьер Латвии Кришьянис Кариньш указал, что полностью доверяет министру экономики Ральфу Немиро, и верит, что он найдет способ по возможности скорее в рамках закона ликвидировать КОЗ.