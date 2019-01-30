﻿ Депутат: комиссия Сейма по отмене КОЗ получила письмо с угрозами, Mixnews.lv

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Депутат: комиссия Сейма по отмене КОЗ получила письмо с угрозами (4)

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Эксклюзив | 30 января 2019 года, 19:04

Депутаты Сейма получили письмо с угрозами в связи с возможной отменой компонента обязятельной закупки (КОЗ) электроэнергии, об этом сообщил член правления Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс. По словам политика, один из инвесторов грозит в случае отмены КОЗ подать на Латвию в суд или привлечь к решению спора Европейскую комиссию в случае отмены.

"Сегодня депутаты Сейма получили письмо с угрозой от Игоря Розанова и компании Winergy в связи с возможной отменой компонента обязятельной закупки электроэнергии (КОЗ). Грозит судеюным процессом и Европейской комиссией", - написал в соцсети Фелдманс.

Также он пояснил, что если в письме содержится хотя бы одна угроза, то оно классифицируется как "письмо с угрозой", а в конкретном письме содержится целых три угрозы".

Пост прокомментировал один из российских инвесторов в Латвии, крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников, который в решении проблемы КОЗ призывает соблюдать латвийские законы и быть ответственными по отношению к инвесторам.

"Winergy всего лишь призывает соблюдать законы Латвийской республики и уважать основные принципы законности. Самым лучшим способом в решении проблемы считаю отнять КОЗ у мошенников, но не трогать реально работающие предприятия и инвесторов, которые доверились латвийским законам", - написал Гусельников.

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В свою очередь оппозиционный депутат от партии "Согласие" Ивар Зариньш призвал депутатов при решении вопроса об отмене компонента обязательной закупки электроэнергии руководствоваться реальными фактами, а не угрозами.
‏ "Надо надеяться, что депутаты Сейма принимают решения руководствуясь не угрозами, а ответственно и компетентно оценивая реальные факты… и что не мало важно — руководствуясь не только интересами узкого круга получателей выгоды, а в интересах всего общества. Ну по крайней мере на этот раз", - написал Ивар Зариньш.

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Как сообщалось, Кабинет министров вчера без дискуссий принял к сведению информационное сообщение Министерства экономики о ликвидации КОЗ, в котором министерство сообщает, что до 1 марта будут обобщены мнения по этому вопросу.

Тем временем, как заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, необходимо найти механизм, чтобы государству не пришлось компенсировать дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате отмены КОЗ.

В свою очередь премьер Латвии Кришьянис Кариньш указал, что полностью доверяет министру экономики Ральфу Немиро, и верит, что он найдет способ по возможности скорее в рамках закона ликвидировать КОЗ.

Комментарии 4
Адельфина41 минуту назад
Как сообщалось, Кабинет министров вчера без дискуссий принял к сведению информационное сообщение Министерства экономики о ликвидации КОЗ, в котором министерство сообщает, что до 1 марта будут обобщены мнения по этому вопросу.
___________
До 1 марта? Обобщены мнения?

Похоже, они и работать будут так же, как собирались в коалицию, - еле-еле.
Сказала б я, что как эстонцы, - но увы. Теперь эстонская скорость - это мечта. Несбыточная.
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Alex22 минуты назад
Чёт угроз особых так и не увидел .Инвестор открыто и гласно оповестил что привлечёт Европу к латвийским электроавантюрам ,потому что здешние суды в этой ситуации никак не помогут...
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Не понял8 минут назад
Че то не понял? А почему в тюрьму с полной конфискацией не сунут тех, кто это все придумал и освоил?
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