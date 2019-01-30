﻿ Директор школы: дневник лучше e-klase! Там даже замечания приятнее читать, Mixnews.lv

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Директор Рижской основной школы "Пардаугава" Ирена Шинкарёва выступает за возвращение дневников в процесс школьного обучения. Об этом она заявила в эфире радио Baltkom, комментируя инициативу на портале Manabalss.lv.

«Что такое дневник? Это документ ученика, связывающий школу и родителя. Электронный журнал (система e-klase прим. Mixnews) - это финансовый документ самой школы. Во-первых, учитель не может позволить себе тратить 40 минут урока на заполнение журнала, а после урока, во время перемены, ему надо отвести детей в столовую, проветрить класс, подготовиться к следующему уроку. Море других обязанностей. А поскольку это финансовый документ, то e-klase надо очень внимательно заполнять. Очень часто учителя либо не успевают, либо допускают ошибку при наборе домашнего задания в графу, а потом родители жалуются. С электронным журналом возникают проблемы, поэтому я выступаю за возврат дневников», - пояснила Шинкарёва.

Она уточнила, что в Латвии очень хорошие бумажные дневники.

«В дневник ребенок на уроке сам записывает домашнее задание. Это его обязанность. Мы должны их учить ответственности. В дневнике все фиксируется. Есть страница, на которой родитель может написать записку учителю. Родители также могут проследить на каких уроках ребенок отсутствовал. Есть страница каникул, страница внутреннего распорядка школы. Кстати, никто не говорит о том, чтобы выставлять оценки в дневник. Оценки может посмотреть и в e-klase. Даже замечание ученику лучше записать в дневник, нежели вписывать его навсегда в электронную систему, тем самым портить ребенку жизнь. Мы же не знаем, как электронные системы будут использоваться в будущем. Лучше дневник! Иногда можно и посмеяться над этими записями», - сказала директор.

Напомним, как ранее писал Mixnews, авторы инициативы на портале Manabalss.lv предлагают вернуть использование дневников во все школы.

В 2014 году школы Латвии перешли с бумажных дневников на электронные, на систему e-klase.

Фото: pieraksti.id.lv