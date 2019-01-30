﻿ Эксперт: пациент вправе убедиться в пригодности медоборудования, Mixnews.lv

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В Латвии недостаточно следят за тем, как в больницах проверяется медицинское оборудование на соответствие техническим требованиям. Об этом в эфире радио Baltkom заявил слушатель, представившйся Артуром.

"Я сам медицинский физик и проверяю медоборудование - рентген и, в частности, маммографы. Существуют правила Кабинета министров, где изложено, каким критериям должно соответствовать оборудование и какая у него должна быть разрешающая способность. Эти замеры должен осуществлять конкретный медицинский физик, прикрепленный к конкретной больнице", - пояснил мужчина.

Он назвал две причины, по которым, по его словам, не проводится надлежащая техническая проверка.

"Во-первых, часто так бывает, что физики работают на полставки и не могут сделать всех замеров. Во-вторых, у самих больниц просто нет средств, чтобы приобрести оборудование для этих замеров. Эта аппаратура очень дорогая. Ее стоимость достигает нескольких тысяч, а в медучреждениях каждая копейка на счету. В частной практике такие проблемы тоже встречаются. На мой взгляд, у нас хромает надзорная система регулирования медучреждений. Но как специалист могу точно сказать, что проверять радиологическое оборудование надо не реже двух раз в год. Хотя каждая больница решает это в индивидуальном порядке. Кто-то считает, что достаточно и раза в год, а кому-то и четырех раз в год мало", - сказал слушатель.

Он отметил, что каждый пациент может попросить документ, подтверждающий соответствие оборудования всем критериям.

"Человек может попросить данные о технических проверках и эти документы должны быть ему предоставлены", - заключил слушатель.

Ранее сообщалось, что Центр радиационной безопасности Службы охраны окружающей среды проверил 48 маммографических устройств в 30 различных медицинских учреждениях - в четырех из них были констатированы несоответствия техническим требованиям.

В частности, упоминается случай, когда радиолог при анализе маммографического скрининга из-за некачественной аппаратуры и собственной халатности не заметил опухоль в груди. Второй радиолог при этом поставил подпись и печать во врачебном заключении, не осмотрев снимок.

Фото: pixabay.com