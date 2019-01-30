﻿ Курильщик о налогах на табак: мы можем стряхивать пепел в ладошку министров, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Акцизный налог, который платят курильщики, приобретая табачные изделия, служит важным источником доходов государственного бюджета страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив" выразил радиослушатель. Он представился именем Алексей.

"Меня зовут Алексей, я курю. Очень грамотная мысль была по поводу того, что поднятие цен на сигареты никакого толку не дает. Среднестатистический курильщик за свою жизнь столько отдает налогов за сигареты, что он имеет право использовать ладошку министра здравоохранения как пепельницу", - отметил он.

Напомним, согласно результатам опроса SKDS, Латвия является одной из самых курящих стран в Европе - около 24% жителей имеют эту вредную привычку.

Фото: flickr.com//Eugene Evehealth