﻿ Эксперт: больницы сами в ответе за техническое состояние маммографов, Mixnews.lv

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Медицинские учреждения сами должны следить за техническим состоянием маммографов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала главный специалист Министерства здравоохранении по онкологии, профессор Рижского университета им. Страдиня Даце Балтиня.

По словам эксперта, эффективность скрининга рака груди зависит от трех факторов: технического состояния аппаратуры, человека, который проводит процедуру маммографии, и радиолога, который изучает снимки уже после скрининга.

"Этот процесс требует большого внимания. Эффективность скрининга маммографии зависит от трех компонентов - от технического состояния аппаратуры, очень важным звеном является человек, который работает с аппаратом, и радиолог, который интерпретирует результат. Кроме того, каждый снимок должны посмотреть два радиолога. Что касается технических проблем, за это уже ответственны медучреждения, которые покупали маммограф", - отметила Балтиня

Ранее сообщалось, что Центр радиационной безопасности Службы охраны окружающей среды проверил 48 маммографических устройств в 30 различных медицинских учреждениях - в четырех из них были констатированы несоответствия техническим требованиям.

В частности, упоминается случай, когда радиолог при анализе маммографического скрининга из-за некачественной аппаратуры и собственной халатности не заметил опухоль в груди. Второй радиолог при этом поставил подпись и печать во врачебном заключении, не осмотрев снимок.

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