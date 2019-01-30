﻿ Бокта: если в регионе живет один человек - что нам, дороги не строить?, Mixnews.lv

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Тот факт, что на востоке Латвии уменьшается население и в отдельных районах проживает всего несколько сотен человек, не является причиной, чтобы не создавать там различную инфрастуктуру. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава Латвийского госцентра радио и телевидения Янис Бокта.

Так он прокомментировал информацию о том, что телебашни за полмиллиона евро, которые будут строиться в Латгале, обеспечат телевидением всего несколько сотен зрителей.

"Такой вопрос можно задать по всей инфрастуктуре. Если там живет один человек, так что нам, электричество не проводить, информацию не поставлять, дороги не строить? Конечно, нам надо покрыть всю Латвию на сто процентов. Если говорить об этих двух башнях, то они касаются не только доступности телевидения. Эти башни будут использоваться мобильными операторами, мобильная передача данных. Так что это не только телевидение для двух домов", - сказал Бокта.

Ранее СМИ сообщили, что правительство за закрытыми дверьми одобрило идею строительства двух телевышек в Латгале — на границе с Россией и Беларусью. При этом журналисты выяснили, что в тех местах, где построят телебашни, позволяющие бесплатно смотреть пять латвийских телеканалов, проживают лишь несколько сотен человек.

Ранее Бокта также заявил, что в современной Латвии не представляется возможным построить сооружение, наподобие Рижской телебашни.

Фото: Flickr/Jim Fleenor