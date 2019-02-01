﻿ Министр экономики: глава ведомства не обязан иметь диплом в своей отрасли, Mixnews.lv

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Руководитель министерства может и не быть специалистом в конкретной области, считает министр экономики от KPV LV Ральф Немиро. В интервью радио Baltkom он отметил, что Минобороны не обязательно должен руководить военный, а министерством экономики — экономист.

"Если взять пример Минэкономики, то ведомство, например, занимается строительством, значит, руководителю надо быть строителем, оно занимается экономикой, значит, глава должен быть экономистом. Сейчас министерство сосредоточено на ликвидация КОЗ — значит, министр должен юристом, потом надо будет сосредоточиться на энергетике — тут нужен специалист в этой сфере. Дело здесь не столько в дипломе и том, кто где учился, надо понимать и уметь оценивать процесс сверху, понимать политические установки. Этот человек должен быть хорошим руководителем, понимающим систему", - сказал Немиро.

Сам Немиро имеет степень магистра в юриспруденции, до избрания в 13-й Сейм был практикующим юристом и партнером в нескольких юридических компаниях.

Стоит добавить, что однопартиец Немиро, министр внутренних дел Сандис Гиргенс по специальности является юристом, в 2005 году вошел в Совет присяжных адвокатов.

Еще один представитель партии KPV LV, министр благосостояния Рамона Петрявича закончила РТУ по специальности "Химическая технология биологически активных соединений".

Министр финансов Янис Рейрс ("Новое единство") закончил экономический факультет ЛУ, имеет грант магистра. Еще один политик от "Нового единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич окончил факультет истории и философии ЛУ со степенью бакалавра. Затем получил сертификат по политологии и международных отношениях в университете Гронингена в Нидерландах. В 1997 году он получил степень магистра политических наук в ЛУ, а в 2000 году Ринкевич получил степень магистра в Национальном университете обороны США.

Министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) окончил юридический факультет ЛУ со степенью магистра в области знания закона, входил в Совет присяжных адвокатов, имел свою юридическую фирму.

Однопартиец Борданса, министр образования Илга Шуплинска является доктором философских наук, с 2006 года — член правления Латгальского общества культуры.

Еще один представитель НКП в правительстве, министр сообщения Талис Линкайтс в 1993 году окончил экономический факультет ЛУ. После этого получил опыт работы в ряде зарубежных университетов, таких как Гарвардский университет и в Гетеборгский университет.

Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") получил степень магистра права в ЛУ, а в 2005 году - степень магистра управления.

Министр обороны от "Для развития/За!" Артис Пабрикс является доктором политических наук, окончил Орхусский университет в Дании и историко-философский факультет ЛУ.

Еще один представитель "Для развития/За!", министр здравоохранения Илзе Винькеле в 2002 году получила профессиональное высшее образование 2-го уровня по специальности "Cпециалист по социальной работе", а в 2009 году получила степень магистра наук в области здравоохранения в Рижском университете им. Страдиня. В 2017 году Винькеле получил вторую степень магистра, на этот раз в области управления здравоохранением.

Министр культуры Даце Мелбарде (VL/TB-LNNK) имеет степень магистра государственного управления ЛУ, закончила факультет экономики и менеджмента, а также получила степень магистра гуманитарных наук в области теории культуры, управления и истории в Академии культуры.

Министр земледелия Каспар Герхардс (VL/TB-LNNK) получил профессию экономиста по планированию в ЛУ. Затем учился в институте Гете и в университете Вильгельма Вестфаля в Германии.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое единство») в 1988 году окончил Пенсильванский университет в США со степенью бакалавра гуманитарных наук в области лингвистики. В 1996 году окончил университет Пенсильвании, став доктором философии по специальности лингвистика.