﻿ Шуплинска: дефицит учителей латышского есть, но это не отменяет реформы, Mixnews.lv

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В Латвии наблюдается проблема с подготовкой педагогов для перевода образования только на государственном языке, но это никак не повлияет на внедрение реформы. Об этом в интервью радио Baltkom сказала новый министр образования и науки Илга Шуплинска от Новой консервативной партии (НКП).

Таким образом госпожа министр прокомментировала такой парадокс, когда в Латвии государство неспособно обеспечить качественных учителей латышского языка, пока национально настроенные политики призывают в русских школах говорить только на латышском языке.

"Да, я считаю, что существует проблема в подготовке учителей. Я с самого начала сказала, что проблема перехода образования только на латышский язык - это подготовка учителей. Другой проблемы здесь нет. И со стороны Министерства образования и науки могу сказать только то, что поддержка учителей будет сейчас усилена, и мы будем думать о том, в какой степени и как можно помочь переходу на латышский язык", - сказала министр.

Шуплинска не видит проблемы в том, государство до сих пор не оказывало поддержки учителям, хотя требует от них лояльности. Также, по словам министра, нет проблем и в том, что латышские учителя не идут работать в русские школы, боясь попасть под шквал критики со стороны окружения.

"Конечно, это одна из причин, что латышские учителя не идут работать в русские школы. Но это зависит от того, где находится школа, в каком районе и городе. Например, в Риге и Даугавпилсе, допускаю, что такое возможно. Но я знаю много примеров, когда сельские и региональные школы перешли с двух потоков на один на латышском языке, в том числе и моя Дагдская школа. Там проблема давно разрешена. И я не вижу проблем, нужны лишь желание директора школы, согласие школьных учителей и смелость начать строить абсолютно другое будущее, в том числе для детей", - считает Шуплинска.

Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах.

Ранее она в интервью радио Baltkom заявила, что представителям нацменьшинств никто не запрещает создавать воскресные школы, где они могли бы изучать русский язык, литературу, искусство. По словам политика, именно таким образом свою этническую идентичность сохранили латыши, сосланные в Сибирь в годы войны.