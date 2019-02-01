﻿ "Не вылечить больную ногу, отрезав здоровую": родители Елгавы борются за школы, Mixnews.lv

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Реорганизация школ в Елгаве, один из вариантов которой подразумевает, что некоторые учебные заведения будут переведены в другие помещения, не устраивает родителей. Об этом в эфире радио Baltkom сообщили представители родительского комитета 2-й елгавской основной школы, которую собираются объединить со 6-й средней школой, Инесе Ринкмане и Гатис Озолс.

"Отрезав здоровую ногу, больную не вылечить. Мы ждем от тех властей, которых мы выбирали, конкретный компромисс, понимания. Мы хотим увидеть четкое и оптимальное решение этой проблемы", - отметила Инесе.

В эфире радио Baltkom ситуацию с реорганизацией школ прокомментировала глава Управления образования города Елгавы Гунта Ауза, которая вышла на прямую связь со студией по телефону.

"Разработчики плана по реорганизации общались с родителями, но конкретно назвать фамилию и имя тех родителей я не могу, так как под рукой нет списка. В рабочей группе были родители из всех школ. Первое собрание, где огласили план о реорганизации было в августе 2018 года. В этом собрании участвовали все директора и заведующие детских садиков", - отметила она.

По мнению родителей, опрос, проведенный Dynamic University, согласно которому было принято решение реорганизации школ, фиктивный.

"Опрос Dynamic University предлагают какие-то два варианта реорганизации, на основании чего? Опроса не было, не было разговора с родителями. Не было разговора с директорами и учителями. А кто платит, то и заказывает музыку. Госпожа Ауза сказала, что из нашей школы была одна мамочка первоклассника — это был весь опрос родителей", - отметил Озолс.

Напомним, ранее Mixnews связался с директором 2-й основной школы Инарой Кейшей, которая подтвердила, что стратегия реорганизации школ действительно разработана. Однако, по ее словам, школу никто закрывать не собирается. Кейша также отметила, что ни ее, ни родителей не устраивает вариант с перемещением школы в другие помещения. Она также добавила, что родители собираются решать эту проблему с руководством города.

Фото: flickr.com/Фотобанк Moscow-Live.ru