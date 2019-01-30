﻿ Авто ассоциация: банки больше не хотят давать кредиты на новые машины, Mixnews.lv

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За последний год на рынке автомобилей не было особых изменений, а рост приобретения новых машин приостановился и в Латвии, и в ЕС. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш.

По его словам, одной из причин является осторожность финансовых учреждений, которые ставли с осторожность выдавать кредиты на покупку машин.

"Больше всего настораживает, что отношение банков и лизинговых компаний становится очень консервативным. Это видно по оценке потенциального клиента, отказов становится все больше. Это о чем-то говорит. Если банки начинают себя так вести, то что-то на рынке происходит", - сказал он.

Добавим, пик расцвета рынка дорогих автомобилей в Латвии пришелся на 2007 год - последний год перед кризисом, когда было приобретено около 1700 автомобилей класса люкс, то есть на тысячу больше, чем в прошлом году.

Фото: Flickr/charlesqian