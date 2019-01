﻿ "Верх идиотизма!" Общество возмутил "донос" Борданса зарубежным посольствам, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Действия лидера Новой консервативной партии (НКП), министра юстиции Яниса Борданса, который пожаловался зарубежным странам на "политическую расправу" над однопартийцем Юрисом Юрашсом вызвали недоумение у латвийской общественности.

Пользователи Twitter, среди них - журналисты, депутаты, а также работающие в судебной системе люди считают, что подобные действия несовместимы с должностью министра юстиции.

"Борданс и компания опустили репутацию Латвии на международной арене ниже плинтуса. Опустили - это да. Но что об этом скажут "коалиционные партнеры"? Скорее всего, промолчат", - считает журналист Элита Вейдемане.

@Nodusgordius Bordāns un Co Latvijas reputāciju starptautiski nolaiž zem kājlīstes. nolaiž gan, jā. bet ko par to teiks "koalīcijas partneri"? visticamāk - noklusēs.

"Сочинена депеша правителям мира, народ призван на баррикады, извещены иностранные послы, чтобы рассказать, что приморская держава утратила верховенство закона", - пишет журналист Re:Baltica Санита Йемберга.

"Это было излишне. Посольства и так осторожны, наблюдая за политическими процессами после выборов. Что им сейчас надо делать? Разбираться в отношениях между законодателями и прокуратурой?", - пишет журналист Латвийского телевидения Фредерик Озолс.

Valdošās koalīcijas sastāvā ietilpstoša partija, kurai arī Tieslietu ministrs, rīko pret prokuratūru un ģenerālprokuroru vērstu piketu. Tieslietu ministrs sūta ārvalstu vēstniekiem sūdzības par to, ka tiesiskie instrumenti Latvijā tiekot negodīgi izmantoti. What the actual fuck?