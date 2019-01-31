﻿ Посол Латвии призвал главреда "России сегодня" не распространять фейки, Mixnews.lv

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Посол Латвии в России Марис Риекстиньш призвал главного редактора телеканала Russia Today, международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариту Симонян при распространении информации об обысках у мэра Риги Нила Ушакова придерживаться фактов.

"При распространении информации, просьба придерживаться фактов. Мэр Риги НЕ задержан. И конечно не кстати приписывать процессуальным действиям политическую или этническую "карту"", - сказано в сообщении дипломата (орфография сохранена - Ред.).

При распространении информации, просьба придерживаться фактам. Мэр Риги НЕ задержан. И конечно не кстати приписывать процессуальным действиям политическую или этническую «карту» https://t.co/54m7PngRjf — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) January 30, 2019

Такое уточнение посла последовало после того, как Маргарита Симонян сообщила подписчикам в соцсети Twitter о том, что мэр Риги задержан, что не является правдой.

"В Риге задержали мэра Нила Ушакова. Напомню, что Нил Ушаков шутил, что Центр госязыка Латвии борется с лидером КНДР за место главного фрика современного мира; не раз платил штрафы за общение с избирателями на русском языке; всегда защищал права так называемых неграждан Латвии. Десять лет я удивляюсь, что его за все за это до сих пор не арестовали. Вот, теперь не удивляюсь", - написала Симонян.

Между тем, первым о "задержании мэра" сообщил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. В своем аккаунте на Facebook бывший политик написал, что "KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везёт к следователю на допрос". Эту информацию подхватили крупнейшие российские СМИ, в том числе и Russia Today. Позднее появилась новость о том, что мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании.

На то, как создаются фейковые новости обратил внимание латвийский активист Янис Полис.

"Как создаются ложные новости: чтобы российским СМИ было на кого ссылаться, экс-депутат Рижской думы в своем FB опубликовал ложную информацию, что KNAB задержал Ушакова. За считанные минуты эта новость уже повсюду в Российском информационном пространстве. Опровержение потом никто не увидит, если его вообще опубликуют", - написал Янис.

Kā top viltus ziņas: Lai Krievijas medijiem būtu uz ko atsaukties, ex-RD deputāts savā FB iepublicē nepatiesu info, ka @KNABinforme aizturējis @nilsusakovs. Dažu minūšu laikā šī ziņa jau ir visur RU informatīvajā telpā. Atsaukumus vēlāk neviens neredzēs, ja tos vispār publicēs. pic.twitter.com/PnXIZJGOop — Jānis Polis (@JanisPolis) January 30, 2019

Как сообщал Mixnews, в среду, 30 января сотрудники KNAB прибыли в Рижскую думу и прошли в кабинет мэра. Обыск проводился также по месту жительства Ушакова на ул. Бергенас в Риге. Сотрудники KNAB вышли из дома мэра с мешками, в которых предположительно находятся документы, но без Ушакова.

Как информировал KNAB, обыски были проведены в рамках ранее начатого уголовного процесса.

Сам Ушаков заявил, что не совершал никаких уголовно наказуемых деяний и не намерен уходить с поста председателя Рижской думы. На своей странице в соцсети Facebook он отметил, то работы думы продолжится в штатном режиме.

Фото: flickr