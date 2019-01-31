﻿ "Ребенок ел траву!" Слушатель Baltkom шокирован нищетой в латвийской глубинке, Mixnews.lv

"Ребенок ел траву!" Слушатель Baltkom шокирован нищетой в латвийской глубинке (20)

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Эксклюзив | 31 января 2019 года, 07:18

В отдаленных районах Латвии проживают люди, экономическое положение которых является удручающим - об этом в рамках программы "Вечерний интерактив"на радио Baltkom рассказал слушатель, который по по работе часто бывает в латвийских регионах.

"Может быть, некоторые, кто живет в Риге, не видят, как живут окраины Латвии. Я по долгу службы часто езжу по стране. И вот, однажды у меня застряла машина. Мне надо было что-то под нее подсыпать, чтобы выехать. А была зима, рядом только один хутор. Решил пойти, попросить, может быть, у них что-то есть. В крайнем случае можно подсыпать из печки золу. Я зашел в дом и был просто шокирован - земляной пол. Жильцы, молодые люди - девушка и два парня, наверное, муж, жена и брат. Двое детей на земляном полу, один ребенок без одежды, как неандерталец обмотан наволочкой, грязный. Я никогда не думал, что в Латвии еще есть такие. Ребенок ел, не буду врать, кажется, траву из кулька. Я был так шокирован, что в первые секунды даже забыл, зачем пришел. Вот вам и пожалуйста, а некоторые говорят, что всем хватает колбасы и все живут хорошо", - рассказал мужчина.

В ходе "Вечернего интерактива" на Baltkom обсуждалась тема "Готовы ли латвийцы променять свободу на колбасу". Согласно проведенному агентством SKDS опросу, в 2018 году в Латвии резко уменьшилось число жителей, которые готовы были бы поступиться частью своих политических свобод ради того, чтобы в стране улучшилась экономическая ситуация. За то, чтобы обменять "свободу на колбасу", высказалось лишь 24% респондентов — это самый низкий показатель за всю историю данного опроса, проводимого с 1999 года.

Напомним, согласно информации Центрального статистического управления, в Латвии в 2017 году риску бедности были подвержены 446 тысяч жителей или 23,3%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Как ранее заявила на радио Baltkom экономист Евгения Зайцева, борьба с бедностью и сокращение социального неравенства жителей страны всегда было приоритетом властей Латвии, однако расслоение общества и количество людей, подверженных риску нищенского существования с каждым годом только растет.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 20
Трава2 часа назад
Ну..., говорили-то эти хуторяне на латышском языке? Уф.., у меня отлегло от сердца))! Главное-преамбула и язык, а жрать можно и траву)))
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Valet2 часа назад
Не надо глубоко искать проблемы на хуторах, Я высказываю одному здесь посетителю проблемы вроде в успешном городе, в моём РОДНОМ ГОРОДЕ ЮРМАЛЕ где вроде живёт ЦВЕТ и ОБРАЗОВАННОСТЬ Латвии. И вот одно из моих мнений: Мой ответ одному из здесь читающих на Фейсбук! Назовём его Улдис! по вашим словам я думаю что вы только что проснулись в Латвии. Всё нормальное общество Латвии уже 29 лет повторяет ваши слова, что надо развивать бизнес для процветания Латвии, но правящие ни вас ни общество не слышат, вы хоть анализируйте о чём мы говорим и что делают правящие кланы. Вы только вдумайтесь? мы живём на золотом побережья, Латвии Бог подарил Юрмалу с золотым песком, с чистым и лечебным воздухом и прекрасным заливом. Бог! нам дал возможность просто собирать деньги? ДЛЯ ЛАТВИИ, это не надо было разрушать а наоборот только развивать. ЮРМАЛА тогда была усыпана санаториями, пансионатами, столовыми, ресторанами, домами отдыха- везде всё работало. А сколько здесь работало специальностей, а какой медицинский аппарат работников работал- всё кипело. Приезжали из многих стран и все общались на всех языках и вопрос о национальности и языках вообще не стоял даже в мыслях общества Латвии, а что бы закрыть какую то школу и тем более латышскую об этом даже помыслов не было, их наоборот не хватало. Ведь Каугури появились не просто так, так как уже тогда было решено большинство переселить жителей из Лиелупе до Дубулты и этот район ЦЕНТР оставить для курорта приезжих отдыхающих. Вы говорите развивать "бизнес", то уважаемый! только за прошлый год 2018 в Латвии ЗАКРЫЛОСЬ 20 000 тысяч (повторяю что бы дошло для вас словами- двадцать тысяч и только за год) различных БИЗНЕС ПРЕДПРИЯТИЙ. Пока руководит Латвией продажная "пена попуасов" без понятия "ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ", то ничего не изменится. Мы не против ваших слов, но хуторской избиратель об этом не думает да им это и не надо. Им не надо процветающая Латвия а тем более Юрмала. У них сейчас мечта где найти зубного врача, банковский автомат, школу в пределах 50 километров. У них радость да без зубов но шепелявить обязательно надо на латышском. Так как сюда пригласить нам профессорский иностранный круг специалистов мы из-за языка не можем- мы же дикар
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Лия2 часа назад
Латышы не верят, у них все хорошо!
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