﻿ "Ребенок ел траву!" Слушатель Baltkom шокирован нищетой в латвийской глубинке, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В отдаленных районах Латвии проживают люди, экономическое положение которых является удручающим - об этом в рамках программы "Вечерний интерактив"на радио Baltkom рассказал слушатель, который по по работе часто бывает в латвийских регионах.

"Может быть, некоторые, кто живет в Риге, не видят, как живут окраины Латвии. Я по долгу службы часто езжу по стране. И вот, однажды у меня застряла машина. Мне надо было что-то под нее подсыпать, чтобы выехать. А была зима, рядом только один хутор. Решил пойти, попросить, может быть, у них что-то есть. В крайнем случае можно подсыпать из печки золу. Я зашел в дом и был просто шокирован - земляной пол. Жильцы, молодые люди - девушка и два парня, наверное, муж, жена и брат. Двое детей на земляном полу, один ребенок без одежды, как неандерталец обмотан наволочкой, грязный. Я никогда не думал, что в Латвии еще есть такие. Ребенок ел, не буду врать, кажется, траву из кулька. Я был так шокирован, что в первые секунды даже забыл, зачем пришел. Вот вам и пожалуйста, а некоторые говорят, что всем хватает колбасы и все живут хорошо", - рассказал мужчина.

В ходе "Вечернего интерактива" на Baltkom обсуждалась тема "Готовы ли латвийцы променять свободу на колбасу". Согласно проведенному агентством SKDS опросу, в 2018 году в Латвии резко уменьшилось число жителей, которые готовы были бы поступиться частью своих политических свобод ради того, чтобы в стране улучшилась экономическая ситуация. За то, чтобы обменять "свободу на колбасу", высказалось лишь 24% респондентов — это самый низкий показатель за всю историю данного опроса, проводимого с 1999 года.

Напомним, согласно информации Центрального статистического управления, в Латвии в 2017 году риску бедности были подвержены 446 тысяч жителей или 23,3%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Как ранее заявила на радио Baltkom экономист Евгения Зайцева, борьба с бедностью и сокращение социального неравенства жителей страны всегда было приоритетом властей Латвии, однако расслоение общества и количество людей, подверженных риску нищенского существования с каждым годом только растет.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download