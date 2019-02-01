﻿ По заснеженному лесу с экипировкой в 20 кг! Глава "скорой" гордится медиками, Mixnews.lv

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Бригадам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) порой приходится работать в сложных условиях, особенно зимой, когда окрестности завалены снегом и это становится настоящим вызовом для медиков. Об рассказала глава службы Лиене Ципуле добавив, что медики отлично справляются со своими задачами и она гордится ими.

"Два км пешком до пациента... Медики Службы неотложной медицинской помощи готовы оказать помощь при любых обстоятельствах! Служба, на которую можно положиться! Горжусь"!, - написала глава "неотложки".

Позже Ципуле рассказала о том, как бригада медиков оказывала помощь дровосеку.

"Вчера бригада шла километр по заснеженному лесу, чтобы спасти жизнь тяжело пострадавшему дровосеку. Из леса пациент был вывезен на лесной технике - на тракторе и отправлен в больницу", - написала Ципуле.

Arī vakar @NMPdienests Vidzemes reģionālā centra brigāde mēroja 1km garu ceļa posmu pa piesnigušu mežu, lai glābtu smagi cietuša mežstrādnieka dzīvību. No meža pacients tika izvests ar meža tehniku - traktoru un nogādāts slimnīcā. @papardella https://t.co/1LfJMkdqkK — Liene Cipule (@LieneCipule) 1 февраля 2019 г.

Между тем, как пояснила служба "скорой" Видземкого края, медики отправились спасать пациента в глубинку, на хутор в лесу.

"С оперативным транспортом до места прибыть было невозможно, так как путь, наверное, даже весной будет сложно преодолеть, так как проезжую часть сложно назвать дорогой. Единственный путь, как добраться до пациента, медикам пришлось проделать путь в 2 км, неся с собой оборудование весом в 20 кг", - пишет СНМП.

Тем временем, врач-реаниматолог из Юрмалы Роберт Фурманис считает свою работу настоящей миссией по спасению жизней.

"Работа в "неотложке" - это не только моя ежедневная работа. Это жизненный вызов. Это миссия спасать и сохранять жизнь людей", - написал врач.

Darbs @NMPdienests - tas ir nav tikai mans ikdienas darbs. Tas ir dzīves aicinājums. Tā ir misija glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. pic.twitter.com/QHEH6A0dwR — Roberts Furmanis (@dr_furmanis) January 30, 2019

Пост благодарности в адрес медиков "скорой" написала художница Илзе Яунберга, отца которой в очередной раз спасли медики. Женщина пишет, что в который раз убеждается в профессионализма врачей, которые, как это и положено "скорой" помощи, быстро и качественно работали с пациентом, тем самым сохранив жизнь человека.

"В очередной раз со словами благодарности к бригаде "скорой" из Огре, которые в 19 часов в Икшкиле вновь спасли моего отца. Два молодых, красивых доктора прибыли супер-оперативно. Честь, слава и благодарность навсегда! Спасибо", - написала художница Илзе Яунберга.