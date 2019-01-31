﻿ Политолог: сегодня участие в жизни страны происходит в соцсетях, Mixnews.lv

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С развитием социальных сетей жители Латвии, как и других стран, стали в большей степени проявлять гражданскую активность в интернете, нежели в реальной жизни. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог Кристиан Розенвалдс.

Так он прокомментировал результаты опроса, согласно которым большая часть жителей Латвии не участвует, отчуждена и пассивна в жизни своих городов и самоуправлений.

"Этот феномен связан с развитием соцсетей. Люди все больше находятся во внутреннем пузыре - с одной стороны, это тоже всплеск активности, с другой - создает некую депрессию, отсутствие желание участвовать вообще. Люди как будто бы немного разочаровались в общении. Это своего рода маятник. Раньше случались подъемы - Атмода, например, еще какие-то моменты, когда мы группировались - а потом опять такой вот расклад. Но я надеюсь, что в этом есть некая цикличность. Некоторые пугают, что мы все больше будем уходить в себя, я надеюсь, что это не совсем так", - сказал Розенвалдс.

Как показал опрос, проведенный агентствами социологических исследований Motify и Norstat, лишь 18% латвийцев участвуют в жизни страны, 8% - в событиях в своем городе или крае.

Самыми активными в этом отношении являются жители Видземе - там участвующими в жизни страны можно считать 28% опрошенных. Меньше всего участвующих в жизни страны жителей - в Рижском регионе - 13%, а в жизни своего самоуправления участвуют всего 4% жителей.

Фото: Pixabay.com