﻿ Урбанович: KNAB проводит обыски по указу комиссаров нацблока, Mixnews.lv

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Проведенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обыски по месту жительства и в рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова являются ни чем иным, кроме как инструментом для принятия политического курса удобного для националистов. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил глава фракции "Согласие" в Сейме Янис Урбанович.

"Новая коалиция видит, что у них не хватает юридических аргументов, для выполнения поручений главных комиссаров нацблока. Поэтому действия из правоохранительных органов помогают создать общественное мнение, что нет дыма без огня. На этом подготовленном общественном фоне можно действовать в заданном националистами направлении", - указал депутат.

Политик также отметил, что Ушаков продолжает работу и не теряет оптимизма.

"Я говорил вчера с Нилом, никакие обвинения ему не предъявляли, никакой статус к нему не применен. Я не понимаю, в рамках чего произошли обыски. Мэр полон оптимизма, он продолжает работать, надеюсь, мы выстоим и этот наезд", - рассказал Урбанович.

Ранее сообщалось, что обыски KNAB в Рижской думе и в доме Ушакова были проведены в рамках ранее начатого уголовного процесса о закупках муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme.