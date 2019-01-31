﻿ Немецкий философ: Латвия маневрирует между США и Россией, Mixnews.lv

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Географическое положение Латвии делает ее особенной с точки зрения отношений России и Америки. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Встретились, поговорили" выразил немецкий журналист, публицист, философ Томас Фасбендер.

"Я думаю, что главный вызов для стран Балтии, в первую очередь, для латышей — это найти свое место в этом сложном положении. География страны есть судьба. Я не тот человек, который может давать советы, так как сам стараюсь понять, но то положение, которое я сейчас вижу, превращается в вызов. Латвии нужно маневрировать между католическим югом, русским востоком, финским севером, балтийским западом. Мы сейчас все вовлечены в конфликт между Америкой и Россией. Политики играют нами. Больше всего играют странами Балтии и Польшей. Я думаю, что у Америки есть стратегия, пользуясь страхом европейцев перед российской угрозой, они хотят получить власть над геополитическим развитием всей Европы. Это очень эмоциональная игра", - отметил Фасбендер.