﻿ Кирштейнс: наших писем еще ждут Далай-лама и Путин!, Mixnews.lv

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Бывший депутат Сейма от национального объединения VL/TB-LNNK Александр Кирштейнс, комментируя письма посольствам других стран от лидера Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс из-за ситуации с депутатом Юрисом Юрашсом, напомнил, что еще много мировых лидеров и международных организаций "ждут" писем из Латвии.

Фото: Сейм Латвии

"Первое письмо написал Марис Гулбис папе Римскому, второе послание Кайминьш отправил Трампу, а третье — Борданс иностранным посольствам. Писем еще не получили, но ждут: Далай-лама, генсекретари ООН и НАТО, Путин!" - написал Кирштейнс на своей странице в соцсети Twitter.

Pirmo vēstuli Romas Pāvestam rakstīja Māris Gulbis, otro Kaimiņš Trampam, trešo Bordāns ārvalstu vēstniekiem. Vēstules vēl nav saņēmuši un gaida Dalailama, ANO un NATO ģenerālsekretāri, un Putins! https://t.co/b1oiGQwvKC — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 30 января 2019 г.

11 августа 2005 года газета Diena сообщила, что руководитель партии "Новые демократы" Марис Гулбис собирается направить письмо Папе Римскому Бенедикту XVI с просьбой дать оценку деятельности лидера Латвийской Первой партии Айнара Шлесерса, который, по его мнению, практикует использование христианских ценностей в политике и для реализации своих бизнес-интересов.

В конце июля 2018 года депутат Сейма Артус Кайминьш написал президенту США Дональду Траму, обращаясь с вопросом, что тот думает о Латвии. В своем обращении Кайминьш напомнил лидеру США, что латвийский президент совершенно не понимал англоязычной речи во время встречи президентов в Белом доме. Свои письма Кайминьш писал в 5 утра, что навело многих на мысли о том, что депутат был пьян.

30 января 209 года министр юстиции, лидер НКП Янис Борданс в связи с просьбой прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса, разослал письма посольствам других стран, чтобы привлечь внимание на то, что в Латвии правовые инструменты могут быть использованы нечестно с целью повлиять на политическую ситуацию в стране.

Фото: Марис Морканс/Mixnews.lv