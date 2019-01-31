﻿ Нацблок отправил Иесалниекса участвовать во флешмобе #10YearChallenge, Mixnews.lv

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Члены Нацобъединения необычным образом поздравили своего коллегу Яниса Иеслалниекса с началом работы в Сейме. Политику, чей мандат был сегодня утвержден в парламенте, подарили коллаж из двух фотографий — сегодняшней, где политик запечатлен на трибуне Сейма и снимком десятилетней давности, где Иесалниекс участвует в факельном шествии.

Новоиспеченный депутат выставил фото в соцсети Twitter и сопроводил свой пост хэштегом #10gaduizaicinājums, таким образом дав понять, что участвует в возрожденном в соцсетях старом флешмобе.

"Коллеги VL_TBLNNK сделали сюрприз своим поздравлением. Спасибо за выдумку!", - написал Иесалниекс.

Стоит отметить, что Иесалниекс хэштег написал на латышском языке, при клике на него становится ясно, что пока это единственный пост в Twitter, так как участники флешмоба в основном делают публикации под хэштегом на английском языке.

Как ранее сообщал Mixnews, в сети набрал популярность ностальгический челлендж, в котором пользователи сравнивают свои фотографии десятилетней давности с новыми. Публикации сопровождают хэштегами #10YearChallenge и #2009vs2019.

Во флешмобе принял участие Банк Латвии, который опубликовал 5-латовую купюру и эквивалент этих денег в евро спустя десять лет.

В четверг, 31 января, к работе в Сейме приступили депутаты, в том числе и Иесалниекс, которые будут замещать тех парламентариев, которые заняли должности министров.