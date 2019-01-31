﻿ Нацблок отправил Иесалниекса участвовать во флешмобе #10YearChallenge, Mixnews.lv

Нацблок отправил Иесалниекса участвовать во флешмобе #10YearChallenge (5)

фото

Эксклюзив | 31 января 2019 года, 19:07

Члены Нацобъединения необычным образом поздравили своего коллегу Яниса Иеслалниекса с началом работы в Сейме. Политику, чей мандат был сегодня утвержден в парламенте, подарили коллаж из двух фотографий — сегодняшней, где политик запечатлен на трибуне Сейма и снимком десятилетней давности, где Иесалниекс участвует в факельном шествии.

Новоиспеченный депутат выставил фото в соцсети Twitter и сопроводил свой пост хэштегом #10gaduizaicinājums, таким образом дав понять, что участвует в возрожденном в соцсетях старом флешмобе

"Коллеги VL_TBLNNK сделали сюрприз своим поздравлением. Спасибо за выдумку!", - написал Иесалниекс.

Стоит отметить, что Иесалниекс хэштег написал на латышском языке, при клике на него становится ясно, что пока это единственный пост в Twitter, так как участники флешмоба в основном делают публикации под хэштегом на английском языке.

Как ранее сообщал Mixnews, в сети набрал популярность ностальгический челлендж, в котором пользователи сравнивают свои фотографии десятилетней давности с новыми. Публикации сопровождают хэштегами #10YearChallenge и #2009vs2019.

Во флешмобе принял участие Банк Латвии, который опубликовал 5-латовую купюру и эквивалент этих денег в евро спустя десять лет.

В четверг, 31 января, к работе в Сейме приступили депутаты, в том числе и Иесалниекс, которые будут замещать тех парламентариев, которые заняли должности министров.

Комментарии 5
Йода 2 часа назад
Как же эти твари, цепляются за власть. Что такой ублюдок может делать в правительстве ? Своим поганым ртом изрыгать очередной понос? Не к добру все эти тёрки. Вот оно откровенное нагнетание нетерпимости. Абсолютно бесполезный и бестолковый идиот, не имеющий за собой никакого ума и опыта. Карманная шавка нациков.
Ответить
андрюХА2 часа назад
Евреев 40 лет водили по пустыне, а наци -своих последователей 27 лет водят по граблям…
и как им это нравится- мрак с факелами.....
Ответить
Patriot2 часа назад
Tu jau atsùkàjis Iesalnieka kungam Saemas tualetè?
1
Ответить