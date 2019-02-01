﻿ Радиослушатель обратился к депутатам: скиньтесь по 500 евро на спасение человека!, Mixnews.lv

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Слушатель радио Baltkom Олег призвал депутатов Сейма быть солидарными с народом и помочь собрать деньги на операцию тяжелобольному Виталию Сахарову. Мужчина призвал слуг народа сделать доброе дело и спасти человека.

"Слушая объявление о сборе денег на операцию больного Виталия, у меня резко возникла идея. Я призываю депутатов нашего нового Сейма начать работу с хорошего дела. Ребята, сбросьтесь по полтыщенке, спасите человека! Просто душа у меня кричит по этому поводу... Сбросьтесь, от вас не убавится, но вы спасете человека!", - сказал в сердцах Олег.

Как сообщал Mixnews, люди за минувшую неделю собрали на операцию для тяжелобольного Виталия Сахарова 29 063 евро. Осталось собрать около 13 000 и тогда Виталий сможет отправиться в израильскую клинику АССУТА для проведения операции.

"Я слушаю объявление и плачу, вы ангелы-хранители папы, без вас я бы не справилась! Да. Это тяжело. Все 11,5 месяцев круглосуточный стресс для всей семьи", - говорит Алеся, дочь Виталия. Девушка призналась, что от отчаяния по ночам рыдает в подушку.

Виталий - обыкновенный скромный человек. Сегодня он жив только потому, что его старшая дочка Алеся самоотверженно бросилась в борьбу за его жизнь со всей нашей медицинской системой – в голове девушки не укладывалось, что ничего нельзя сделать. И она провела невероятную международную операцию – нашла за границей клинику и врачей, которые взялись за лечение. Насобирала и наодалживала денег и отвезла папу в Израиль на консультацию. Сам Виталий никогда не стал бы просить для себя денег. И поначалу даже не знал о том, что затеяла Алеся.

"А иначе у меня папы уже не было бы, говорит девушка. - Он был в очень тяжелом состоянии, не понимал, что нужно делать - к каким врачам идти, какие обследования проходить. И как любой простой человек он верил врачам, которые сказали, что ничего нельзя сделать."

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" 90006383 до вторника, 5-го февраля работает специально для Виталия Сахарова. Стоимость звонка составляет 1 евро 42 цента. Также помочь Виталию можно на его странице, на сайте фонда ziedot.lv. Историю Виталия можно прочитать на портале Mixnews.lv, в разделе "Зеленая лампа".