﻿ Религиовед на Baltkom: не надо запрещать секты, это тоже пути к Богу, Mixnews.lv

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Государство вмешивается в отношения Бога и человека, запрещая религиозные общины, отколовшиеся от господствующей церкви. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал религиовед, востоковед, историк Андрей Зубов.

"Государство пытается превратить религиозные учреждения в своих прислужниц. Одно можно говорить, другое - нельзя. Мы видим, что все больше организаций, как в советское время, становятся запрещенными в России. Например, "Свидетели Иеговы" или саентологи. Я считаю, что любой человек имеет право искать свой путь к Богу. В этом смысле государство России вмешивается в отношения Бога и человека, затрудняя право выбора", - отметил Зубов.

По его словам, государство может наказывать человека за нарушение законов страны, а не за принадлежность к религиозной организации.

"В России "Свидетели Иеговы" и саентологи объявлены тоталитарной сектой и экстремистской организацией. Сейчас арестовывают людей, которые принадлежат к этим религиозным направлениям. Мы должны давать людям право на свободу религиозного поиска, если оно не вступает в противоречие с уголовным кодексом, а если вступает, тогда нужно наказывать не за принадлежность к религиозной организации, а за нарушении тех или иных уголовных законов", - отметил Зубов.

Он подчеркнул, что является православным христианином. Однако, по его словам, другие религиозные общины имеют право на существование, несмотря на отрицательную позицию православной церкви.

"Православная церковь считает, что православный человек должен находиться в своей церкви. Если он хочет, то может из нее выйти и перейти, например, к адвентистам седьмого дня. С точки зрения православной церкви — это будет плохо, но с точки зрения государства — это совершенно все равно. Это нормально, что внутри общины одни принципы, а в государстве должен быть принцип свободы", - сказал Зубов.

Фото: flickr.com/Dominic Simpson