﻿ Российский историк назвал прославляющих Сталина людей больными, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Общество, в котором готовы прославлять руководителя советского государства Иосифа Сталина, нельзя назвать здоровым. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил историк, доктор исторических наук, религиовед Андрей Зубов.

"Безусловно, любой историк знает, какие великие бедствия Ленин и Сталин принесли всем народам России, всем народам бывшего СССР. Сколько народу погибло, столько было депортировано. Сколько детей не родилось, сколько талантливых юношей и девушек умерло в лагерях. Вместо того, чтобы стать выдающимися учеными, писателями, инженерами и так далее. Сколько сильных умов должны были сломаться и начать петь осанну Сталину, вместо того, чтобы писать хорошие книги, стихи, музыку. Это страшное явление для русского народа, в широком смысле для народов России. Столько людей сейчас готовы воспевать Сталина, ходить под его знаменами. Вся коммунистическая партия Российской Федерации ходит под знаменами Ленина и Сталина — это говорит о том, что мы находимся в состоянии тяжкой болезни, мы не понимаем самого главного, ценности человеческой жизни", - сказал он.

Историк отметил, что нынешняя власть России культивирует в обществе симпатии к Сталину и советскому прошлому.

"Мы не понимаем, что главное ценность для любого народа — это не размер территории, не то, что нас боятся во всем мире, а то, что у нас защищена человеческая личность, которая может творить и созидать. Мы не знаем ценности свободы, поэтому такое происходит с возвеличиванием Сталина. Конечно, во многом здесь виновна и власть, производная от КГБ — она культивирует симпатии к Сталину, к советскому прошлому", - подчеркнул Зубов.

Напомним, как ранее писал Mixnews, согласно опросу Левада-центра, две трети россиян сожалеют о распаде СССР. Социологи утверждают, что эти 66% - самый высокий показатель за десять лет, с 2008 года выше 61 процента он не поднимался.

Фото: flickr.com/Amy Allcock