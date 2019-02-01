﻿ Министр: в Латвии нет "двойных стандартов" по отношению к коррупционерам, Mixnews.lv

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В Латвии всем коррупционным преступлениям уделяется одинаковое внимание. На это в эфире радио Baltkom указал новый министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!"), комментируя два уголовных процесса – подозреваемого во взяточничестве главу Банка Латвии Илмара Ремшевича и дело о закупках Rīgas satiksme.

«Ситуация с господином Римшевичем - это очень большой скандал, как и с Rīgas satiksme. В Сейм вносили предложение о его отстранении. Просто надо понимать, что по закону и договору ЕС у президентов центробанков существуют специальные гарантии. Правительство Латвии даже обращалось в суд ЕС. Римшевич сейчас не занимает пост президента и не получает зарплату. На его должности работает другой человек. Единственное, что его правовой статус находится в подвешенном состоянии, так как еще не было вынесено решение Европейского суда. Но такая задержка объясняется занимаемой должностью, такая проблема существует не только в Латвии», - пояснил Пуце.

Он подчеркнул, что по делу Илмара Ремшевича никакая информация не замалчивалась.

«У Латвии остались большие последствия. Мы получили строгий выговор. Теперь ряд международных институтов следят за отмыванием денег в нашей стране. И прошлое, и нынешнее правительство с этим очень много работает. Поэтому я не соглашусь с тем, что у нас двойные стандарты по рассмотрению дел. Проблема в этом случае заключается только в статусе президента центрального банка», - заключил министр.

Напомним, как ранее писал Mixnews, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце поручил сотрудникам министерства обобщить всю информацию, связанную с коммуникацией ведомства и Рижской думы по вопросу Rīgas satiksme.

Одновременно Пуце попросил подготовить юридический анализ о возможностях роспуска думы.

Фото: pexels.com