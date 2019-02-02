﻿ "Не дай вам Бог просветления": мама первоклашки обратилась к министру, Mixnews.lv

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Пользовательница социальной сети Facebook написала пост, в котором обращается к новому министру образования и науки Илге Шуплинской.

В своем обращении Olga Krūze комментирует слова министра, сказанные в интервью радио Baltkom. В послании женщина подчеркивает, что является мамой первоклассницы.

"Хочу сразу отметить, уважаемая Илга, что моя дочь учится в латышской до мозга костей школе, поэтому предположения о "русском быдле" я корректно попрошу отложить на самую дальнюю полку вашего воображения.

Итак. Госпожа Министр Образования и все причастные представители латышской нации, я хочу искренне извиниться за то, что ваших родственников кто-то под национальностью "русский" 70 лет назад сослал в Сибирь. За те испытания и боль, через которые им пришлось пройти. Простите. От всего сердца, искренне-простите меня", - пишет автор.

Она отметила, что любит свою родину не меньше латышей, живущих на территории страны.

"Я, правда, устала при каждом телодвижении чувствовать себя виноватой за все беды и невзгоды своей родины по факту национальности. Родины, которую я люблю не меньше самых латышских латышей, хоть вам так и не думается. Ведь всегда выгодней и проще, Илга, продолжать десятилетиями манипулитивно играть в обиженных, зарёвано-слюнявых, капризных, топающих костлявой ножкой детей, нежели взять на себя ответственность сильного лидера, который умеет в первую очередь СПЛОЧАТЬ", - выразила женщина.

Пунктуация и орфография автора сохранены.

Напомним, Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах. 29 января Шуплинска была гостьей программы "Утро на Балткоме".