﻿ Историк: публикация "мешков ЧК" в Латвии — исповедь и очищение, Mixnews.lv

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Публикация документов Комитета государственной безопасности (КГБ) в Латвии является правильным решением властей страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил историк, доктор исторических наук, религиовед Андрей Зубов.

"Это абсолютно необходимо делать. Абсолютно! В Германии уже давно опубликовали архивы "Штази". Публикация мешков ЧК носит болезненный характер сейчас, но это приводит к оздоровлению общества в более далекой перспективе, поэтому я это всецело приветствую. Считаю, что это очень важное действие властей Латвии. Это моральное очищение, как исповедь. Очень хорошо, что они публикуются без каких-то судебных последствий, а все ограничивается знанием фактов. Тем более, как я слышал, в Латвии будет опубликован род занятий людей из списков", - сказал Зубов.

Напомним, 20 декабря на домашней странице Национального архива Латвии были опубликованы документы Комитета государственной безопасности (КГБ). Около 200 имен известных общественных деятелей, политиков, художников, писателей, научных деятелей, журналистов, спортсменов, а также священнослужителей находятся в так называемых "мешках ЧК".

Фото: Skaties.lv/Juris Bindars, TV3 Ziņas