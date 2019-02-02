﻿ Историк: публикация "мешков ЧК" в Латвии — исповедь и очищение, Mixnews.lv

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Историк: публикация "мешков ЧК" в Латвии — исповедь и очищение (8)

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Эксклюзив | 2 февраля 2019 года, 13:18

Публикация документов Комитета государственной безопасности (КГБ) в Латвии является правильным решением властей страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил историк, доктор исторических наук, религиовед Андрей Зубов.

"Это абсолютно необходимо делать. Абсолютно! В Германии уже давно опубликовали архивы "Штази". Публикация мешков ЧК носит болезненный характер сейчас, но это приводит к оздоровлению общества в более далекой перспективе, поэтому я это всецело приветствую. Считаю, что это очень важное действие властей Латвии. Это моральное очищение, как исповедь. Очень хорошо, что они публикуются без каких-то судебных последствий, а все ограничивается знанием фактов. Тем более, как я слышал, в Латвии будет опубликован род занятий людей из списков", - сказал Зубов.

Напомним, 20 декабря на домашней странице Национального архива Латвии были опубликованы документы Комитета государственной безопасности (КГБ). Около 200 имен известных общественных деятелей, политиков, художников, писателей, научных деятелей, журналистов, спортсменов, а также священнослужителей находятся в так называемых "мешках ЧК".

Фото: Skaties.lv/Juris Bindars, TV3 Ziņas

Комментарии 8
оба на16 минут назад
уже без малого 30 лет "очищаются,реформируют, богатеют за счет народа",сколько еще нужно подождать ,лелея "вековую фантомную боль, просто начать жить ,как в Европе? даже уровня СССР не достигли.моральное говно.
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Алекс3 минуты назад
Стукачи ,,очистились,,так ,что денег хватит многим из них на несколько поколений вперед,впрочем как и их кураторам.
Стукачи до сих пор при власти,при должностях,крупных фирмах и бабках- и это очищение?)))
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Garik10 минут назад
Если бы мешки трясли сразу, был бы какой-то смысл. Но, даже если предположить, что Москва не оставила Риге дезу, после стольки лет "изучения" местными историографами , о каком очищении может идти речь?! Где гарантия, что не убраны и не вброшены даты, которые могли быть неугодны-выгодны местным правящим. Не смеши мышей, религеоведный историк!
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