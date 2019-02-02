﻿ "Может, сразу расстрел?": слушатели Baltkom возмущены запретом РТР, Mixnews.lv

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В эфир программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom позвонила слушательница, которая выразила недовольство решением Национального совета по электронным средствам массовой информации запретить на три месяца ретрансляцию (в том числе распространение) российского телеканала "Россия РТР" на территории Латвии. Звонившая представилась именем Оксана.

"Мне кажется, что сила в правде. Неправильно лишить людей программ, где представлена альтернативная точка зрения, где люди могут услышать компетентных экспертов. Запретом ничего не добьешься. Может как в Северной Корее еще расстреливать тех, кто смотрит передачи из Южной Кореи? В каком мы государстве живем? Давайте еще людям мешки на голову надевать и вывозить, чтобы не нужно было ничего отключать. Это просто бессилие! У государства должна быть политика направленая прежде всего на улучшение экономики для своего народа. Мы только смотрим, что скажет дядя за океаном", - эмоционально выразила она.

Напомним, запрет связан с нарушениями, которые были констатированы в передачах "Россия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "60 минут".