﻿ Украинский политолог: для меня съездить в Крым — проблема, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что присоединение Крыма к России сделало путешествие на полуостров проблематичным. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что не был в Крыму уже 5 лет.

"Я, например, пострадал, так как за эти 5 лет ни разу не был в Крыму, поскольку это какие-то проблемы. Я человек публичный, а через Москву лететь нельзя, через КПП там тоже непонятно, какие-то бандиты. Но я не могу сказать: "Крымчане, вы чего? Вы не хотите жить с таким замечательным руководством?". Да, они не хотят! Между прочим, такой точки зрения придерживается большинство крымских татар", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что включение Крыма в состав РФ является итогом референдума.

"У меня вызывает возражение, когда говорят, что народ Крыма — это часть украинского общества. Если сейчас провести в Крыму опрос общественного мнения, они ответят примерно также как на референдуме. С этим соглашаются даже американские эксперты и политики. Они только говорят, что это невозможно, исходя из украинской конституции, а согласно конституции присоединение Крыма к РФ было бы возможным только в случае, если вся Украина проголосует и скажет — уходите", - отметил он.

Напомним, Крымский полуостров был включен в состав Российской Федерации в начале 2014 года. В документах ООН и законодательстве Украины контролируемая Россией территория Крыма рассматривается как временно оккупированная часть Украины.

Фото: Фото: flickr.com/Franz Johann Morgenbesser