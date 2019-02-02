﻿ Актер заявил, что жизнь в регионах России - проклятие, Mixnews.lv

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Уровень жизни в регионах России кардинально отличается от столичного. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил актер театра и кино, звезда сериалов "Домашний арест" и "Бедные люди" Дмитрий Лысенков.

"Жизнь в регионах России — это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко. Губернатор говорит: "Я тут вам дорогу сделал, а вы недовольны, я сейчас перерою её и уеду. Оставайтесь как хотите!". Моя жена из Нижнего Тагила, там все очень плохо в отношении работы. У нас в России есть только два города — это Москва и Петербург. Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу", - сказал Лысенков.

Актер отметил, что талантливые люди уезжают из России, потому что им становится "душно" на территории страны.

"Если говорить о нашей ситуации, то государству нужен не интеллект, а преданность и сила, необремененная интеллектом, чтобы выполнять задачи по обороне страны. Моя старшая дочь пошла в первый класс, и я в некотором ужасе нахожусь от того, что вижу в школьной программе. В ужасе от того, какой упор делается на патриотизм. Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно!", - подчеркнул актер.

Напомним, 30 января в эфир программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom позвонил слушатель, который по работе часто бывает в латвийских регионах. Он заявил, что в отдаленных районах Латвии проживают люди, экономическое положение которых является удручающим.

Фото: facebook.com