﻿ Лиепниекс: разместите в Латвии ракеты, дайте знать, хочу успеть смотаться!, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (INFT) является плохой новостью для Латвии, так как разрыв договора открывает возможности для американских партнеров разместить в странах Балтии ракеты для сдерживания России. Так считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс. Свое мнение Лиепниекс опубликовал в своцсети Twitter.

"Крах договора о ракетах средней и малой дальности очень плохая новость для Латвии. Я на самом деле очень надеюсь, что в Латвии никогда не разместят ракеты, которые способны за несколько минут достичь Санкт-Петербурга или Москву. Если это осуществится, я бы хотел об этом знать, чтобы успеть смотаться отсюда", - написал Лиепниекс.

По мнению эксперта, Латвии следует на законодательном уровне запретить размещать на своей территории ракеты.

"Открыто говоря, я считаю, что парламенту Латвии и правительству в связи с разрывом договора будет очень важно сформулировать и всем донести свою позицию и четко объяснять мнение, что в Латвии ракеты средней и малой дальности никогда и ни при каких обстоятельствах не будут размещены. Я бы это прописал в законе", - написал Лиепниекс.

Līguma par vidēja un mazāka radiusa raķešu sabrukums ir ļoti slikta ziņa Latvijai. Es tiešām ļoti ceru, ka Latvijā nekad netiks izvietotas raķetes, kas spēj dažās minūtēs sasniegt Sanktpēterburgu vai Maskavu. Ja tiks, es to ļoti gribētu zināt, lai es paspēju notīties pirms tam. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) February 3, 2019

Atklāti sakot, es uzskatu, ka Latvijas parlamentam un valdībai šī līguma sabrukuma sakarā būtu svarīgi izveidot un komunicēt savu politiku un skaidri paust viedokli, ka Latvijā vid. un tālākās darbības raķetes nekad un nekādos apstākļos netiks izvietotas. Es to ierakstītu likumā. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) February 3, 2019

США в пятницу заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (INFT), обвинив Россию в том, что она не соблюдала договор. Россия эти обвинения отрицала и в субботу в ответ на решение США приостановила свое участие в договоре.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс ранее заявил, что с выходом США и России из договора (INFT) для мировой дипломатии наступили долгие и трудные времена в попытках достичь соглашения о нераспространении ядерного оружия и ракет.

На вопрос о том, каково влияние этих событий на Латвию, министр ответил, что прямой угрозы нет. "Латвия, Балтия, этот регион и без этих ракет были подвержены угрозе нападения всего остального российского арсенала. К нам это прямо не относится, скорее это "холодный душ" для стран Западной Европы, которым придется понять, что, если Россия будет далее развивать это оружие без ограничений, эти государства подвергнутся большему риску", - пояснил Пабрикс.

Он считает, что конкретные ракеты создают большую угрозу именно для Западной Европы, а несоблюдение договора и незаключение нового создают риск эскалации вооружения без каких-либо ограничений.