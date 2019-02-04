﻿ Лиепниекс: разместите в Латвии ракеты, дайте знать, хочу успеть смотаться!, Mixnews.lv

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Лиепниекс: разместите в Латвии ракеты, дайте знать, хочу успеть смотаться! (23)

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Эксклюзив | 4 февраля 2019 года, 09:08

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (INFT) является плохой новостью для Латвии, так как разрыв договора открывает возможности для американских партнеров разместить в странах Балтии ракеты для сдерживания России. Так считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс. Свое мнение Лиепниекс опубликовал в своцсети Twitter.

"Крах договора о ракетах средней и малой дальности очень плохая новость для Латвии. Я на самом деле очень надеюсь, что в Латвии никогда не разместят ракеты, которые способны за несколько минут достичь Санкт-Петербурга или Москву. Если это осуществится, я бы хотел об этом знать, чтобы успеть смотаться отсюда", - написал Лиепниекс.

По мнению эксперта, Латвии следует на законодательном уровне запретить размещать на своей территории ракеты.

"Открыто говоря, я считаю, что парламенту Латвии и правительству в связи с разрывом договора будет очень важно сформулировать и всем донести свою позицию и четко объяснять мнение, что в Латвии ракеты средней и малой дальности никогда и ни при каких обстоятельствах не будут размещены. Я бы это прописал в законе", - написал Лиепниекс.

США в пятницу заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (INFT), обвинив Россию в том, что она не соблюдала договор. Россия эти обвинения отрицала и в субботу в ответ на решение США приостановила свое участие в договоре.

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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс ранее заявил, что с выходом США и России из договора (INFT) для мировой дипломатии наступили долгие и трудные времена в попытках достичь соглашения о нераспространении ядерного оружия и ракет.

На вопрос о том, каково влияние этих событий на Латвию, министр ответил, что прямой угрозы нет. "Латвия, Балтия, этот регион и без этих ракет были подвержены угрозе нападения всего остального российского арсенала. К нам это прямо не относится, скорее это "холодный душ" для стран Западной Европы, которым придется понять, что, если Россия будет далее развивать это оружие без ограничений, эти государства подвергнутся большему риску", - пояснил Пабрикс.

Он считает, что конкретные ракеты создают большую угрозу именно для Западной Европы, а несоблюдение договора и незаключение нового создают риск эскалации вооружения без каких-либо ограничений.

Комментарии 23
aleksandrLV1 час назад
эээээ....куда смататься а дзимтану защищать?
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Евлампий 1 час назад
Для Европы - это просто САМОУБИЙСТВО!!! Ну, Латвию тут даже и не заметят - ракеты сразу полетят дальше, куда надо!!! Путин сказал же, что надо "приземлять" Калибры "!!! А куда" приземлять"??? Конечно, на Рейхстаг, Белый дом и Эйфелеву башню!!! Не на Сайм же наш, там и так сидят как приземленные и пришибленные " Калибрами"!
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Да1 час назад
Логика в его словах абсолютная - уровень враждебной риторики между РФ и условным Западом такой, что холодное и санкционное противостояние уже перерастает в гонку вооружений, причём на передовой, как обычно, оказываются те страны, которые в данном конфликте являются не игроками, а инструментом. Так как в прошлом политики не были в состоянии проявить сильную политическую волю там, где большим игрокам что-то нужно было, что не обязательно соответствовало собственным интересам, то Лиепниекс прав - риск того, что разместят и, автоматически станут целью - присутствует и от этого страшновато.
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