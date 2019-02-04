﻿ Сугробы растут на глазах: в Латвии объявили "оранжевое предупреждение", Mixnews.lv

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В понедельник в Латвии местами – в центральной части и на востоке - снежный покров может вырасти до 15 см, предупреждают в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Снегопад начался ночью и закончится к вечеру. Во время снегопада уменьшится видимость, ухудшатся дорожные условия.

Прогноз соответствует оранжевому уровню предупреждения, этой зимой оранжевый уровень был объявлен впервые.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 0..-4 градусов, в Латгале до +2. Ветер ожидается северных и западных направлений, будет метель.

В Риге может выпасть до 10 см снега, в первой половине дня активный снегопад. Температура воздуха около нуля.

В понедельник Латвию пересек ранее не прогнозировавшийся циклон, который несет с собой сильные снегопады, в основном в Земгале и Видземе, а также в Риге, прогнозируют синоптики.

Погодные условия серьезно осложнили условия передвижения по дорогам Латвии. Дороги чистятся, но осадки продолжатся в течение сегодняшнего дня, поэтому водителям, а также пешеходам, придется быть предельно осторожными, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Ceļa stāvoklis uz šosejas #A8 Rīga-Jelgava. Šodien Zemgales austrumu novados, kā arī daļā Vidzemes un Latgales - vietām uzsnigs aptuveni 15 cm sniega. Ceļi tiek tīrīti, bet snigšana turpinās un satiksme būs apgrūtināta.

@LVceli pic.twitter.com/seYKagE7Ib — BreakingLV (@breakinglv) 4 февраля 2019 г.

Дороги расчитают 129 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Šorīt sniegs apgrūtina braukšanas apstākļus prakstiski visā valsts teritorijā. Aicinām ieplānot papildu laiku ceļam, jo snigšana turpinās un sniega kārta veidosies atkārtoti. Strādā 129 @autoceli ziemas tehnikas vienības. pic.twitter.com/2L9x1I8VIx — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 4 февраля 2019 г.

По решению Рижской думы, в понедельник, автоводители смогут использовать рижский общественный транспорт бесплатно - будут введены так называемые "снежные билеты".

Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который в случает проверки нужно показывать контролерам.

Рижская дума призывает водителей максимально использовать эту возможность, чтобы облегчить расчистку улиц и движение на дорогах.

Snigšanas prognoze pirmdienai - jaunākie ECMWF dati. Tumši zilajā joslā Zemgalē un Vidzemē 10-15 mm nokrišņu, kas atbilst aptuveni 10-15 cm sniega. https://t.co/U0it7s30M0 pic.twitter.com/1lTYI20wkK — Jānis Trallis (@meteozinas) 3 февраля 2019 г.

Шкала предупреждений содержит 4 цвета: Зеленый - погода безопасна. Желтый- погода потенциально опасна. Возможен материальный ущерб. Оранжевый - погода опасна. Существует вероятность стихийных бедствий. Красный- погода очень опасна. Имеется вероятность катастрофических последствий.