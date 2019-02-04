﻿ Сугробы растут на глазах: в Латвии объявили "оранжевое предупреждение", Mixnews.lv

Сугробы растут на глазах: в Латвии объявили "оранжевое предупреждение" (5)

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Эксклюзив | 4 февраля 2019 года, 08:30

В понедельник в Латвии местами – в центральной части и на востоке - снежный покров может вырасти до 15 см, предупреждают в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Снегопад начался ночью и закончится к вечеру. Во время снегопада уменьшится видимость, ухудшатся дорожные условия.

Прогноз соответствует оранжевому уровню предупреждения, этой зимой оранжевый уровень был объявлен впервые.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 0..-4 градусов, в Латгале до +2. Ветер ожидается северных и западных направлений, будет метель.

В Риге может выпасть до 10 см снега, в первой половине дня активный снегопад. Температура воздуха около нуля.

В понедельник Латвию пересек ранее не прогнозировавшийся циклон, который несет с собой сильные снегопады, в основном в Земгале и Видземе, а также в Риге, прогнозируют синоптики.

Погодные условия серьезно осложнили условия передвижения по дорогам Латвии. Дороги чистятся, но осадки продолжатся в течение сегодняшнего дня, поэтому водителям, а также пешеходам, придется быть предельно осторожными, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Дороги расчитают 129 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

По решению Рижской думы, в понедельник, автоводители смогут использовать рижский общественный транспорт бесплатно - будут введены так называемые "снежные билеты".

Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который в случает проверки нужно показывать контролерам.

Рижская дума призывает водителей максимально использовать эту возможность, чтобы облегчить расчистку улиц и движение на дорогах.

Шкала предупреждений содержит 4 цвета: Зеленый - погода безопасна. Желтый- погода потенциально опасна. Возможен материальный ущерб. Оранжевый - погода опасна. Существует вероятность стихийных бедствий. Красный- погода очень опасна. Имеется вероятность катастрофических последствий.

Комментарии 5
Евлампий 2 часа назад
Даааа... Тяжело!!! Зима опять как всегда пришла неожиданно-целых 15 сантиметров осадков может выпасть !!!!Да в такую погоду вообще никто на улицу не должен выходить, тем более войска НАТО!!! Да их в такую погоду и канатом из казарм не вытащить!!!
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Юрий1 час назад
А если лёжа на земле сфотографировать такую горку она покажется Эверестом
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шурик2 часа назад
а если поджечь?
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