﻿ Министр: плохие дороги связаны с бесполезностью некоторых самоуправлений, Mixnews.lv

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Чтобы осуществлять региональное развитие, нужно вкладывать в дороги, которые сегодня в Латвии находятся не в лучшем состоянии. Состояние многих местных дорог связано и с экономической необоснованностью некоторых самоуправлений. Об этом в эфире радио Baltkom заявил министр среды и регионального развития Юрис Пуце («Для развития»/За!»)

По его словам, дороги не являются прямой ответственностью его ведомства, однако осуществлять политику министерства без инфраструктуры невозможно.

«Это понятно, что для того, чтобы осуществить нормальные программы регионального развития, нужны дороги, инфраструктура. Это большой вопрос, один из вопросов [правительственной] декларации, как в следующем периоде планирования ЕС планировать развитие инфраструктуры на территории Латвии. Сколько денег будет сосредоточиваться в регионах, где ситуация с инфраструктурой похуже, где ситуация с экономическим развитием похуже, потому что фонды ЕС даются Латвии для того, чтобы догонять средний уровень Европы. Есть регионы, где ситуация хуже – Латгалия, например, но и не толькою Там, где мы должны концентрировать помощь еврофондов и там особенно нужны инвестиции в инфраструктуры», - пояснил Пуце.

По его мнению, состояние дорог связано и с экономической необоснованностью некоторых самоуправлений.

«Нельзя забывать, что очень много за последние 15 лет европейских денег уже было вложено в развитие инфраструктуры регионов. Очень много дорог улучшено, и сама ситуация в целом вообще-то улучшилась. Но главным образом, это связано с большими государственными дорогами. На маленьких и местных дорогах ситуация ухудшается. И вообще-то это задача самоуправлений. Но многие самоуправления у нас созданы экономически необоснованно, вопрос есть ли так какая-то у них стратегия развития вообще? Зачастую нет. Они должны стать частью региона побольше», - уверен министр.

Напомним, Юрис Пуце ранее пояснял, что одним из направлений административно-территориальной реформы будет создание «экономически обоснованных» самоуправлений.

Ранее, выступая на Латвийском радио, министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что финансирование из фондов Европы на нужды латвийских дорог постепенно подходит к концу, дополнительные средства на ремонт и строительство дорог придется искать во внутренних резервах.

В свою очередь, председатель организации Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш также прогнозировал, что заявил, что 2019 год – последний, когда будут доступны средства из еврофондов на нужды автодорог. Новому правительству и Сейму придется найти примерно 100-140 миллионов евро, чтобы обеспечить ремонт и содержание латвийских дорог, подсчитал Берзиньш.